Caravana da Saúde acontece em Inoã até quarta-feira 25 - Foto: Matheus Couto

Caravana da Saúde acontece em Inoã até quarta-feira 25Foto: Matheus Couto

Publicado 23/11/2026 17:21

A Prefeitura de Maricá está promovendo, entre esta segunda-feira (23) e quarta-feira (25), mais uma edição da Caravana da Saúde , levando serviços gratuitos de assistência e prevenção aos moradores de Inoã. Os atendimentos acontecem das 9h às 16h, na Avenida Nossa Senhora de Fátima, antiga Avenida A, com uma programação voltada à promoção da saúde e à ampliação do acesso aos cuidados básicos.

A iniciativa é realizada pela Secretaria Municipal de Saúde, por meio da equipe da Unidade de Saúde da Família (USF) Chácara de Inoã, e busca facilitar o acesso da população aos serviços da Atenção Primária, aproximando os profissionais de saúde das comunidades.

Atendimento reúne diferentes serviços de saúde

Durante os três dias de atividades, os moradores poderão atualizar a caderneta de vacinação, realizar consultas médicas e de enfermagem, além de fazer testes rápidos para a identificação de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs).

A programação também contempla ações educativas, com rodas de conversa relacionadas à campanha Novembro Azul. Os encontros abordam temas importantes para a saúde do homem, incluindo prevenção de doenças, hábitos de autocuidado e a importância de manter o acompanhamento regular da saúde.

A proposta é estimular a conscientização masculina e incentivar a busca pelos serviços de saúde, contribuindo para a prevenção e o diagnóstico precoce de possíveis problemas.

Iniciativa fortalece a atenção preventiva

O secretário municipal de Saúde, dr. Marcelo Velho, ressaltou que a realização da Caravana nos bairros contribui para estreitar a relação entre os profissionais e os moradores, além de tornar os atendimentos mais acessíveis.

Segundo ele, levar os serviços para perto das residências amplia as oportunidades de prevenção e incentiva a continuidade dos cuidados oferecidos pela Atenção Primária.

O secretário também destacou que a iniciativa permite oferecer acolhimento, orientações e assistência diretamente nas comunidades, fortalecendo a qualidade dos serviços e contribuindo para o bem-estar da população de Inoã.

Documentação necessária

Para receber os atendimentos, os interessados devem apresentar um documento oficial de identificação com foto e o cartão do Sistema Único de Saúde (SUS). A caderneta de vacinação também deve ser levada por quem possuir o documento, especialmente para quem deseja verificar e atualizar as doses pendentes.

A Caravana da Saúde permanece em Inoã até quarta-feira (25/11), com atendimento gratuito à população.