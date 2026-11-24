Projeto Maricá Mais Esporte oferece aulas gratuitas de jiu-jitsu - Foto: Divulgação / Secretaria de Esporte da Prefeitura de Maricá

Projeto Maricá Mais Esporte oferece aulas gratuitas de jiu-jitsuFoto: Divulgação / Secretaria de Esporte da Prefeitura de Maricá

Publicado 24/11/2026 10:18 | Atualizado 24/11/2026 10:27





Os treinamentos acontecem às terças e quintas-feiras, no Núcleo 3, localizado na União de Maricá, e no Núcleo 20, instalado no Clube de Ponta Negra. As turmas são organizadas de acordo com a faixa etária dos participantes, permitindo que os alunos tenham acompanhamento adequado durante o aprendizado. Já sao centenas de munícipes participando das atividades, inclusive muitas crianças. A Prefeitura de Maricá está ampliando as oportunidades de acesso à prática esportiva por meio das aulas gratuitas de jiu-jitsu oferecidas pelo projeto Maricá Mais Esporte . A iniciativa conta com dois polos de atendimento na cidade e disponibiliza vagas para crianças, adolescentes e adultos interessados em aprender a modalidade e participar das atividades.Os treinamentos acontecem às terças e quintas-feiras, no Núcleo 3, localizado na União de Maricá, e no Núcleo 20, instalado no Clube de Ponta Negra. As turmas são organizadas de acordo com a faixa etária dos participantes, permitindo que os alunos tenham acompanhamento adequado durante o aprendizado. Já sao centenas de munícipes participando das atividades, inclusive muitas crianças.

Horários atendem diferentes faixas etárias



No Núcleo 3, as aulas começam às 18h30, com atividades destinadas a crianças de 6 a 12 anos. Em seguida, às 19h30, é a vez dos adolescentes com idades entre 13 e 17 anos.



Já no Núcleo 20, em Ponta Negra, a programação oferece três horários. Às 18h, participam crianças de 4 a 6 anos. A turma seguinte, às 19h, recebe alunos de 7 a 12 anos. Por fim, às 20h, as atividades são direcionadas aos participantes a partir dos 13 anos.



Esporte também contribui para a formação cidadã



Além de ensinar movimentos e fundamentos técnicos do jiu-jitsu, o projeto busca incentivar princípios importantes para a formação pessoal dos alunos. Disciplina, respeito mútuo e convivência estão entre os valores trabalhados durante os treinamentos, que também favorecem a integração e o desenvolvimento comportamental.



O instrutor Enzo Ferreira ressalta que os resultados podem ser percebidos principalmente na mudança de comportamento das crianças. Segundo ele, a evolução dos participantes aparece na maneira de se comunicar, na postura e no relacionamento com outras pessoas.



O profissional também destaca que muitos alunos chegam às aulas bastante agitados, mas passam a demonstrar maior controle e disciplina com a continuidade dos treinamentos. Relatos de familiares apontam melhorias que ultrapassam o ambiente esportivo, refletindo inclusive no desempenho da convivência escolar e familiar.



Inscrições gratuitas continuam abertas



Os interessados podem garantir participação gratuitamente enquanto houver vagas. O cadastro deve ser realizado diretamente nos núcleos, nos dias e horários das aulas, ou na sede do Maricá Mais Esporte, situada na Avenida Ayrton Senna, número 121, no Parque da Cidade.



As oportunidades são destinadas exclusivamente às turmas que já estão em funcionamento. Segundo a organização, não existe previsão de criação de novos horários para as atividades.