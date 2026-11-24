Maricá inicia cursos para empreendedores em parceria com o Sebrae - Foto: Joyce Oliveira

Maricá inicia cursos para empreendedores em parceria com o SebraeFoto: Joyce Oliveira

Publicado 24/11/2026 17:36 | Atualizado 24/11/2026 17:37

A Prefeitura de Maricá iniciou, nesta segunda-feira (23), uma programação de cursos gratuitos voltados à qualificação de empreendedores e pessoas interessadas em abrir o próprio negócio. A iniciativa é desenvolvida em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e busca ampliar os conhecimentos sobre administração, planejamento e estratégias para fortalecer os negócios locais.

A primeira formação é o curso de Plano de Negócios, realizado na Casa do Empreendedor e das Cooperativas. As atividades continuam até quarta-feira (25), das 13h às 17h, com orientações sobre organização de ideias, controle financeiro e planejamento para o desenvolvimento das empresas.

Capacitação estimula novos negócios

Embora as vagas para essa primeira etapa já estejam preenchidas, a Secretaria de Economia Solidária e Empreendedorismo Social pretende ampliar o alcance das capacitações, levando os cursos para diferentes distritos de Maricá.

O professor do Sebrae, Paulo Oliveira, destacou a importância do investimento municipal em estrutura e orientação para apoiar os pequenos empreendedores. Segundo ele, a aproximação entre o poder público e a instituição permite que microempreendedores individuais (MEIs), microempresas e pequenos negócios tenham acesso a conhecimentos importantes para melhorar seus resultados e contribuir para a movimentação da economia local.

A empreendedora Lourdes Benjamim, moradora de Itaipuaçu e atuante no segmento da moda, também participa da formação. Ela desenvolveu uma coleção própria de gravatas femininas e espera aproveitar os conhecimentos adquiridos para aprimorar a administração e o crescimento de sua atividade comercial.

Cursos serão levados a outros espaços

A subsecretária de Economia Solidária e Empreendedorismo Social, Thaisa Muniz, explicou que a formação integra uma série de capacitações gratuitas viabilizadas por meio de contrato entre a secretaria e o Sebrae.

De acordo com a representante municipal, a proposta é oferecer atividades em locais como a Secretaria de Políticas e Defesa dos Direitos das Mulheres, a Secretaria de Turismo e outros equipamentos públicos, facilitando o acesso dos moradores de diferentes regiões. A expectativa é fortalecer especialmente os empreendimentos ligados à economia solidária.

Marketing digital e oficinas também estão na programação

A agenda de capacitações continuou nesta terça-feira (24), com o início do curso de Marketing Digital, na Secretaria de Políticas e Defesa dos Direitos das Mulheres.

A parceria também prevê oficinas de Produção de Vídeos e Fotografia, com orientações para melhorar a divulgação dos produtos e serviços oferecidos pelos empreendedores.

A Secretaria de Economia Solidária e Empreendedorismo Social recomenda que os interessados acompanhem os canais oficiais da Prefeitura para obter informações sobre novas turmas, inscrições e a expansão das atividades pelos distritos.