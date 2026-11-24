Maricá inicia cursos para empreendedores em parceria com o SebraeFoto: Joyce Oliveira
Maricá oferece cursos gratuitos para fortalecer empreendedores
Parceria entre Prefeitura e Sebrae promove capacitação em gestão, planejamento e marketing para pequenos negócios, com atividades em diferentes espaços do município
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Maricá oferece aulas gratuitas de jiu-jitsu para todas as idades
Projeto Maricá Mais Esporte mantém dois núcleos de atividades no município, com vagas abertas para crianças, adolescentes e adultos
Caravana da Saúde oferece serviços gratuitos aos moradores de Inoã
Ação acontece até a próxima quarta-feira e está sendo disponibilizado para a população vacinação, consultas, testes rápidos e orientações sobre a saúde masculina
Maricá promove primeira Taça Infinity com início nesta segunda
Evento esportivo reúne alunos da rede municipal em diferentes modalidades e categorias com programação gratuita e acontece até o dia 28 de novembro, em Ponta Negra
Maricá inaugura o Natal Brasilidade 2026 com Dudu Nobre
Evento no Centro teve Casa do Papai Noel, presépio, orquestra natalina e participação especial de Toni Garrido, a programação inclui atrações em diferentes pontos da cidade, a Vila de Neve será uma das atrações mais aguardada, com temperatura de menos 20 graus
Vila de Neve será uma das atrações do Natal Brasilidade em Maricá
Espaço de 600 metros quadrados terá temperatura de menos 20 graus, neve de verdade, escorregador de gelo e roupas térmicas gratuitas a partir do dia 28 de novembro
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