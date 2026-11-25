Momento da chegada dos presos, dentro da viatura da Polícia Civil à 82ª DP - Foto: Reprodução Programa do MEDINA / TV MAIS Brasil

Momento da chegada dos presos, dentro da viatura da Polícia Civil à 82ª DPFoto: Reprodução Programa do MEDINA / TV MAIS Brasil

Publicado 25/11/2026 16:10 | Atualizado 25/11/2026 16:20





A diligência aconteceu por volta das 11h30, sob coordenação do Delegado Rafael Carvalho Azevedo. Participaram da ação os policiais Daniel Soares Figueiredo, Alexandre Dias Costa, Lucas de Oliveira Vanna, Fábio de Souza Mendes e Edson Pereira da Silva Junior.



Cerco policial foi realizado por dois acessos



A operação ocorreu na Rua Anchieta, endereço apontado pelas investigações como um ponto recorrente de comercialização de entorpecentes. Para tentar surpreender os envolvidos, os agentes dividiram a equipe em duas frentes: uma entrou na comunidade pela própria Rua Anchieta, enquanto a outra avançou pelo beco que dá acesso à Rodovia Amaral Peixoto.



Durante o deslocamento em uma viatura ostensiva, os policiais Fábio Mendes e Edson Pereira avistaram dois indivíduos fugindo em direções opostas a partir da área onde funcionaria a venda de drogas. Os suspeitos carregavam objetos pretos nas mãos.



Ao chegarem ao final da rua, onde não era mais possível prosseguir com a viatura, os agentes desceram do carro e iniciaram uma perseguição a pé, correndo atrás dos suspeitos. Quando os fugitivos contornaram a esquina de um beco, encontraram a segunda equipe, formada pelos policiais Alexandre, Daniel e Lucas, que já realizava o cerco pelo outro acesso.



A dupla foi interceptada, capturada e algemada. Em seguida, os policiais retornaram pelo caminho utilizado durante a fuga e localizaram os objetos que haviam sido descartados pelos suspeitos. Foram apreendidos dois rádios comunicadores que estavam em funcionamento na frequência utilizada pelo grupo criminoso da região.



Três celulares foram encontrados durante a diligência



Nas proximidades de uma cobertura situada junto ao ponto de onde os suspeitos haviam fugido, local que, segundo a ocorrência, funcionava como uma banca de comercialização de drogas, os agentes também apreenderam três aparelhos celulares.



Durante a ação, os policiais receberam informações sobre a presença de outros integrantes do tráfico de drogas dentro da comunidade, supostamente portando drogas e armas de fogo. Entretanto, esses homens conseguiram escapar antes da chegada das equipes.



De acordo com o levantamento policial, outros olheiros, conhecidos como ‘radinhos’, posicionados do lado oposto da Rodovia Amaral Peixoto, teriam percebido a movimentação das viaturas e transmitido alertas por meio de comunicação via rádio.



Suspeitos possuem antecedentes por tráfico



Os homens capturados foram identificados como Kauan Pereira dos Santos e Bruno Cesar Costa Lopes. No momento da abordagem, Kauan utilizava tornozeleira eletrônica. Consultas aos sistemas policiais apontaram aproximadamente 12 anotações relacionadas a crimes previstos na Lei de Drogas.



Bruno Cesar também possui registros policiais, com cerca de sete ocorrências vinculadas ao tráfico de entorpecentes. Embora as atividades atribuídas aos dois estejam concentradas principalmente em Maricá, seus históricos também apresentam passagens pelo bairro da Penha, na cidade do Rio de Janeiro, e pelo município de Cabo Frio.



Investigação aponta comando do tráfico a partir de presídio



Outro aspecto destacado no relatório policial diz respeito à atuação dos chamados ‘radinhos’. Segundo a avaliação investigativa, esses indivíduos desempenham uma função estratégica na estrutura do tráfico, monitorando acessos às comunidades e transmitindo informações que podem facilitar a fuga de criminosos, além de permitir a retirada de armas e drogas de locais utilizados para a atividade ilícita.



A investigação aponta ainda que a Favela da Linha estaria sob influência da facção criminosa Comando Vermelho (CV), sendo administrada remotamente pelo traficante conhecido como ‘Lobo Mau’, identificado como Marcos Vinicius Dias Laurindo.



Segundo as informações reunidas pela Polícia Civil, ele estaria atualmente custodiado na Unidade Prisional Bangu 3, de onde supostamente continuaria exercendo influência sobre as atividades criminosas por meio de comunicações telefônicas e virtuais.



Diante desse cenário, foi sugerida a representação judicial para a expedição de um mandado de busca e apreensão na cela ocupada pelo investigado, em Bangu 3 ou em outra unidade prisional para a qual eventualmente tenha sido transferido.



A medida teria como objetivo localizar celulares e equipamentos de telecomunicação ou acesso remoto à internet, incluindo possíveis antenas via satélite Starlink ou dispositivos semelhantes. A intenção é aprofundar as investigações e identificar os mecanismos utilizados para manter o comando das atividades criminosas mesmo a partir do sistema penitenciário. Uma ação realizada por policiais civis da 82ª Delegacia de Polícia (Centro de Maricá), na manhã deta-feira (25), terminou com a captura de dois suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas na comunidade da Linha, no bairro São José do Imbassai . Durante a operação, os agentes apreenderam rádios comunicadores e três aparelhos de telefone celular. A investigação também apontou a utilização de uma estrutura de monitoramento por câmeras, para alertar criminosos sobre a aproximação das equipes policiais.A diligência aconteceu por volta das 11h30, sob coordenação do Delegado Rafael Carvalho Azevedo. Participaram da ação os policiais Daniel Soares Figueiredo, Alexandre Dias Costa, Lucas de Oliveira Vanna, Fábio de Souza Mendes e Edson Pereira da Silva Junior.A operação ocorreu na Rua Anchieta, endereço apontado pelas investigações como um ponto recorrente de comercialização de entorpecentes. Para tentar surpreender os envolvidos, os agentes dividiram a equipe em duas frentes: uma entrou na comunidade pela própria Rua Anchieta, enquanto a outra avançou pelo beco que dá acesso à Rodovia Amaral Peixoto.Durante o deslocamento em uma viatura ostensiva, os policiais Fábio Mendes e Edson Pereira avistaram dois indivíduos fugindo em direções opostas a partir da área onde funcionaria a venda de drogas. Os suspeitos carregavam objetos pretos nas mãos.Ao chegarem ao final da rua, onde não era mais possível prosseguir com a viatura, os agentes desceram do carro e iniciaram uma perseguição a pé, correndo atrás dos suspeitos. Quando os fugitivos contornaram a esquina de um beco, encontraram a segunda equipe, formada pelos policiais Alexandre, Daniel e Lucas, que já realizava o cerco pelo outro acesso.A dupla foi interceptada, capturada e algemada. Em seguida, os policiais retornaram pelo caminho utilizado durante a fuga e localizaram os objetos que haviam sido descartados pelos suspeitos. Foram apreendidos dois rádios comunicadores que estavam em funcionamento na frequência utilizada pelo grupo criminoso da região.Nas proximidades de uma cobertura situada junto ao ponto de onde os suspeitos haviam fugido, local que, segundo a ocorrência, funcionava como uma banca de comercialização de drogas, os agentes também apreenderam três aparelhos celulares.Durante a ação, os policiais receberam informações sobre a presença de outros integrantes do tráfico de drogas dentro da comunidade, supostamente portando drogas e armas de fogo. Entretanto, esses homens conseguiram escapar antes da chegada das equipes.De acordo com o levantamento policial, outros olheiros, conhecidos como ‘radinhos’, posicionados do lado oposto da Rodovia Amaral Peixoto, teriam percebido a movimentação das viaturas e transmitido alertas por meio de comunicação via rádio.Os homens capturados foram identificados como Kauan Pereira dos Santos e Bruno Cesar Costa Lopes. No momento da abordagem, Kauan utilizava tornozeleira eletrônica. Consultas aos sistemas policiais apontaram aproximadamente 12 anotações relacionadas a crimes previstos na Lei de Drogas.Bruno Cesar também possui registros policiais, com cerca de sete ocorrências vinculadas ao tráfico de entorpecentes. Embora as atividades atribuídas aos dois estejam concentradas principalmente em Maricá, seus históricos também apresentam passagens pelo bairro da Penha, na cidade do Rio de Janeiro, e pelo município de Cabo Frio.Outro aspecto destacado no relatório policial diz respeito à atuação dos chamados ‘radinhos’. Segundo a avaliação investigativa, esses indivíduos desempenham uma função estratégica na estrutura do tráfico, monitorando acessos às comunidades e transmitindo informações que podem facilitar a fuga de criminosos, além de permitir a retirada de armas e drogas de locais utilizados para a atividade ilícita.A investigação aponta ainda que a Favela da Linha estaria sob influência da facção criminosa Comando Vermelho (CV), sendo administrada remotamente pelo traficante conhecido como ‘Lobo Mau’, identificado como Marcos Vinicius Dias Laurindo.Segundo as informações reunidas pela Polícia Civil, ele estaria atualmente custodiado na Unidade Prisional Bangu 3, de onde supostamente continuaria exercendo influência sobre as atividades criminosas por meio de comunicações telefônicas e virtuais.Diante desse cenário, foi sugerida a representação judicial para a expedição de um mandado de busca e apreensão na cela ocupada pelo investigado, em Bangu 3 ou em outra unidade prisional para a qual eventualmente tenha sido transferido.A medida teria como objetivo localizar celulares e equipamentos de telecomunicação ou acesso remoto à internet, incluindo possíveis antenas via satélite Starlink ou dispositivos semelhantes. A intenção é aprofundar as investigações e identificar os mecanismos utilizados para manter o comando das atividades criminosas mesmo a partir do sistema penitenciário.

Nossa redação entrou em contato com a defesa da dupla presa através de WattsApp, e até a publicação desta materia não obtivemos retorno.