Maricá fortalece empreendedorismo feminino com capacitação digital gratuitaFoto: Joyce Oliveira
Maricá investe na capacitação digital de empreendedoras
Cursos gratuitos em parceria com o Sebrae oferecem formação em marketing, planejamento, vídeos e fotografia para fortalecer negócios liderados por mulheres
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Polícia Civil prende dupla por tráfico na comunidade da Linha
Operação da 82ª DP, em São José do Imbassaí, apreendeu rádios comunicadores e celulares utilizados na estrutura do tráfico de drogas, os presos possuem antecedentes criminais pelo mesmo crime
Maricá oferece cursos gratuitos para fortalecer empreendedores
Parceria entre Prefeitura e Sebrae promove capacitação em gestão, planejamento e marketing para pequenos negócios, com atividades em diferentes espaços do município
Maricá oferece aulas gratuitas de jiu-jitsu para todas as idades
Projeto Maricá Mais Esporte mantém dois núcleos de atividades no município, com vagas abertas para crianças, adolescentes e adultos
Caravana da Saúde oferece serviços gratuitos aos moradores de Inoã
Ação acontece até a próxima quarta-feira e está sendo disponibilizado para a população vacinação, consultas, testes rápidos e orientações sobre a saúde masculina
Maricá promove primeira Taça Infinity com início nesta segunda
Evento esportivo reúne alunos da rede municipal em diferentes modalidades e categorias com programação gratuita e acontece até o dia 28 de novembro, em Ponta Negra
Maricá inaugura o Natal Brasilidade 2026 com Dudu Nobre
Evento no Centro teve Casa do Papai Noel, presépio, orquestra natalina e participação especial de Toni Garrido, a programação inclui atrações em diferentes pontos da cidade, a Vila de Neve será uma das atrações mais aguardada, com temperatura de menos 20 graus
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