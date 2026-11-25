Maricá fortalece empreendedorismo feminino com capacitação digital gratuita - Foto: Joyce Oliveira

Maricá fortalece empreendedorismo feminino com capacitação digital gratuitaFoto: Joyce Oliveira

Publicado 25/11/2026 17:31

A Prefeitura de Maricá promoveu, nesta terça-feira (24), mais uma etapa do programa de capacitação gratuita voltado ao fortalecimento do empreendedorismo feminino. A iniciativa, realizada em parceria com o Sebrae, aconteceu na sede da Secretaria de Políticas e Defesa dos Direitos das Mulheres, no Centro, e teve como destaque uma oficina de Marketing Digital, voltada ao desenvolvimento de conhecimentos práticos para impulsionar os negócios das participantes.

A ação integra uma trilha formativa que reúne diferentes áreas de conhecimento, com cursos de Plano de Negócios, Produção de Vídeos, Fotografia e Marketing Digital. A proposta é ampliar as oportunidades de qualificação profissional, contribuindo para que mulheres empreendedoras aprimorem a gestão de suas atividades, fortaleçam a divulgação de seus produtos e serviços e aumentem as possibilidades de geração de renda.

Formação busca ampliar oportunidades no mercado digital

A programação é desenvolvida pela Secretaria de Economia Solidária e Empreendedorismo Social, em conjunto com a Secretaria de Políticas e Defesa dos Direitos das Mulheres. As capacitações buscam oferecer ferramentas que auxiliem as participantes a utilizar os recursos digitais de maneira estratégica, tornando seus negócios mais estruturados e ampliando o alcance junto aos consumidores.

Durante a atividade, a subsecretária de Políticas e Defesa dos Direitos das Mulheres de Maricá, Zanza Calixto, destacou a participação das empreendedoras e a importância de proporcionar acesso à formação tecnológica e às ferramentas de comunicação digital.

“Hoje estamos com a trilha formativa do Sebrae em parceria com a Economia Solidária, realizando especialmente a capacitação de Marketing Digital para trazer às nossas mulheres formação no campo digital, aprimorando e fortalecendo o empreendedorismo”, afirmou.

Empreendedoras destacam aprendizado e experiência

Entre as participantes estava Andriele Rodrigues, moradora do Centro de Maricá, que já trabalha com a internet para divulgar suas atividades, mas encontrou na capacitação a oportunidade de aprofundar os conhecimentos e organizar melhor sua atuação.

A empreendedora avaliou positivamente o conteúdo apresentado e ressaltou que o aprendizado vem ajudando a transformar práticas que antes realizava de maneira intuitiva em estratégias mais fundamentadas.

“Estou fazendo o curso e ele é muito interessante. Já trabalho com internet, mas de maneira instintiva, e com a capacitação estou conseguindo uma base e uma formação sólida. Está sendo um momento muito proveitoso e estou muito empolgada, a turma está cheia”, contou.

A iniciativa busca estimular o desenvolvimento de negócios comandados por mulheres, oferecendo conhecimento e suporte para que elas possam aproveitar as oportunidades do mercado, especialmente no ambiente digital, além de fortalecer a autonomia financeira e o empreendedorismo local.