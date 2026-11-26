Um dos figurinos apresentados pela União de Maricá para o Carnaval - Renata Xavier / divulgação

Um dos figurinos apresentados pela União de Maricá para o CarnavalRenata Xavier / divulgação

Publicado 26/11/2026 10:39

União de Maricá apresentou mais dois figurinos que farão parte de seu desfile no Carnaval de 2027. As criações integram a quarta ala da escola, batizada de “A vontade de beleza: Kadiwéu e Urubu-Kaapor”, e foram desenvolvidas pelo carnavalesco Edson Pereira. A proposta é levar para a Avenida manifestações artísticas de diferentes povos indígenas brasileiros, valorizando conhecimentos, técnicas e tradições que despertaram o interesse do antropólogo Darcy Ribeiro ao longo de suas pesquisas.

As fantasias exploram elementos característicos de duas culturas indígenas, estabelecendo uma conexão entre diferentes formas de expressão estética. O projeto visual procura demonstrar como a produção artística desses povos está relacionada não apenas à ornamentação, mas também à construção de conhecimentos e à preservação de suas identidades culturais.

Grafismos e plumagens inspiram os figurinos

Uma das referências presentes nas criações é a arte dos Kadiwéu, reconhecida por seus desenhos geométricos e composições gráficas. Esses padrões aparecem em diferentes materiais e superfícies, como a pele, o couro e a cerâmica, formando uma identidade visual marcada pela precisão dos traços e pela riqueza dos detalhes.



O segundo conjunto de referências vem da arte plumária dos Urubu-Kaapor. Nesse caso, a inspiração está na utilização de penas, nas combinações de cores e na sobreposição de elementos que produzem volume, movimento e diferentes efeitos visuais nos adornos indígenas.



Embora apresentem características distintas, os dois figurinos compartilham uma mesma ideia: mostrar que a busca pela beleza envolve domínio técnico, criatividade e conhecimento transmitido entre gerações. Essa interpretação está diretamente relacionada ao pensamento de Darcy Ribeiro sobre as manifestações culturais dos povos indígenas.

Pesquisa de Darcy Ribeiro orienta a criação

O desenvolvimento da ala também tem como referência os estudos realizados pelo antropólogo, especialmente nas publicações “Arte dos Índios Kadiwéu” e “Arte Plumária dos Índios Kaapor”. A segunda obra foi elaborada em parceria com Berta Ribeiro e reúne importantes registros sobre as expressões artísticas desse povo indígena.



A concepção dos figurinos também dialoga com o processo de aproximação cultural promovido pela União de Maricá. A escola realizou uma imersão no Xingu, onde teve contato com povos indígenas da região, seus conhecimentos tradicionais, manifestações culturais e diferentes formas de organização da vida comunitária.



A experiência contribuiu para ampliar o repertório utilizado na construção do desfile, aproximando a pesquisa artística das vivências e dos saberes dos povos originários.

Escola estreia no Grupo Especial em 2027

A quarta ala integra o projeto que a União de Maricá está preparando para sua primeira participação no Grupo Especial do Carnaval carioca. Para a apresentação, a agremiação levará à Marquês de Sapucaí o enredo “Utopia Brasil: Darcy Ribeiro”, desenvolvido pelo carnavalesco Edson Pereira em parceria com o enredista Mauro Cordeiro.



A homenagem ao antropólogo conduzirá a narrativa do desfile, que pretende apresentar aspectos de seu pensamento, suas pesquisas e sua contribuição para a compreensão da formação cultural brasileira.



A União de Maricá será a primeira escola a entrar na Avenida no domingo, 7 de fevereiro de 2027. A apresentação marcará um momento histórico para a agremiação, que fará sua estreia na principal divisão do Carnaval do Rio de Janeiro.