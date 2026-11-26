Maricá amplia ações de segurança com parceria do Governo Federal - Foto: Bernardo Gomes

Maricá amplia ações de segurança com parceria do Governo FederalFoto: Bernardo Gomes

Publicado 26/11/2026 17:28 | Atualizado 26/11/2026 17:29



A Prefeitura de Maricá formalizou a entrada do município no Programa Município Mais Seguro, iniciativa do Ministério da Justiça e Segurança Pública que busca fortalecer as políticas de segurança pública em todo o país. A adesão foi oficializada na terça-feira (24), com a assinatura do Termo de Adesão pelo prefeito Washington Quaquá , ampliando a integração da cidade com as ações desenvolvidas pelo Governo Federal.

A medida abre caminho para uma cooperação mais ampla com a Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP), envolvendo iniciativas técnicas, operacionais e tecnológicas. O objetivo é aprimorar a estrutura municipal de segurança, ampliar a capacidade de atuação dos profissionais e fortalecer estratégias voltadas à proteção dos moradores.



Acordo prevê três frentes de atuação



A parceria, estabelecida com a Secretaria de Segurança Cidadã de Maricá, terá validade de cinco anos e está estruturada em três eixos considerados estratégicos pelo programa federal. Entre eles estão o Projeto Nacional de Polícia Comunitária, o Projeto Nacional de Qualificação do Uso da Força e o Projeto Escuta SUSP, que tem como foco a saúde mental e a valorização dos profissionais da segurança pública.



As iniciativas abrangem diferentes aspectos do trabalho desenvolvido pelas forças municipais, desde a aproximação com a comunidade e o aperfeiçoamento das práticas operacionais até o cuidado com a saúde emocional dos agentes, reconhecendo a importância desses profissionais no cotidiano da segurança pública.



Modernização e capacitação dos agentes



O termo firmado também prevê medidas para ampliar a qualificação dos servidores, promover a modernização da Guarda Municipal e facilitar o acesso a novas ferramentas tecnológicas. Outro ponto contemplado é a integração de sistemas de informação, que poderá contribuir para o aprimoramento do planejamento e da organização das atividades de segurança.



A cooperação ainda estabelece condições para o aperfeiçoamento de protocolos operacionais e o fortalecimento da capacidade institucional do município em áreas como planejamento, inteligência e gestão. A expectativa é que a troca de conhecimentos e experiências com o Governo Federal contribua para tornar as ações locais mais eficientes e alinhadas às diretrizes nacionais.



Secretário destaca planejamento e valorização



O secretário de Segurança Cidadã de Maricá, coronel Júlio Veras, destacou que a adesão ao programa representa um reforço ao trabalho que já vem sendo desenvolvido pela administração municipal, com investimentos em planejamento, inteligência e modernização da Guarda Municipal.



Segundo o secretário, a parceria permitirá combinar o avanço tecnológico e a qualificação profissional com o respeito aos direitos humanos e a valorização dos agentes, fortalecendo uma política de segurança cidadã voltada à proteção da população.



Integração com a política nacional



Com a formalização do acordo, Maricá passa a contar com interlocução direta junto ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, ampliando as possibilidades de participação em programas federais e de acesso a iniciativas voltadas ao desenvolvimento da segurança municipal.



A adesão também aproxima a política local das diretrizes do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP), que busca integrar ações e estratégias entre diferentes níveis de governo. A proposta é consolidar um modelo de atuação baseado na prevenção, na capacitação dos profissionais, na modernização dos serviços e no fortalecimento da proteção aos cidadãos.



A parceria terá duração de cinco anos e representa mais uma etapa no processo de integração institucional e aprimoramento das políticas de segurança desenvolvidas em Maricá.