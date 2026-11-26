Maricá amplia ações de segurança com parceria do Governo FederalFoto: Bernardo Gomes
Acordo prevê três frentes de atuação
A parceria, estabelecida com a Secretaria de Segurança Cidadã de Maricá, terá validade de cinco anos e está estruturada em três eixos considerados estratégicos pelo programa federal. Entre eles estão o Projeto Nacional de Polícia Comunitária, o Projeto Nacional de Qualificação do Uso da Força e o Projeto Escuta SUSP, que tem como foco a saúde mental e a valorização dos profissionais da segurança pública.
As iniciativas abrangem diferentes aspectos do trabalho desenvolvido pelas forças municipais, desde a aproximação com a comunidade e o aperfeiçoamento das práticas operacionais até o cuidado com a saúde emocional dos agentes, reconhecendo a importância desses profissionais no cotidiano da segurança pública.
Modernização e capacitação dos agentes
O termo firmado também prevê medidas para ampliar a qualificação dos servidores, promover a modernização da Guarda Municipal e facilitar o acesso a novas ferramentas tecnológicas. Outro ponto contemplado é a integração de sistemas de informação, que poderá contribuir para o aprimoramento do planejamento e da organização das atividades de segurança.
A cooperação ainda estabelece condições para o aperfeiçoamento de protocolos operacionais e o fortalecimento da capacidade institucional do município em áreas como planejamento, inteligência e gestão. A expectativa é que a troca de conhecimentos e experiências com o Governo Federal contribua para tornar as ações locais mais eficientes e alinhadas às diretrizes nacionais.
Secretário destaca planejamento e valorização
O secretário de Segurança Cidadã de Maricá, coronel Júlio Veras, destacou que a adesão ao programa representa um reforço ao trabalho que já vem sendo desenvolvido pela administração municipal, com investimentos em planejamento, inteligência e modernização da Guarda Municipal.
Segundo o secretário, a parceria permitirá combinar o avanço tecnológico e a qualificação profissional com o respeito aos direitos humanos e a valorização dos agentes, fortalecendo uma política de segurança cidadã voltada à proteção da população.
Integração com a política nacional
Com a formalização do acordo, Maricá passa a contar com interlocução direta junto ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, ampliando as possibilidades de participação em programas federais e de acesso a iniciativas voltadas ao desenvolvimento da segurança municipal.
A adesão também aproxima a política local das diretrizes do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP), que busca integrar ações e estratégias entre diferentes níveis de governo. A proposta é consolidar um modelo de atuação baseado na prevenção, na capacitação dos profissionais, na modernização dos serviços e no fortalecimento da proteção aos cidadãos.
A parceria terá duração de cinco anos e representa mais uma etapa no processo de integração institucional e aprimoramento das políticas de segurança desenvolvidas em Maricá.
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