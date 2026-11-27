Fabinho Sapo expulsa morador de rua de frente da loja da sua esposa no Centro de Maricá - Foto: Reprodução Rede social

Fabinho Sapo expulsa morador de rua de frente da loja da sua esposa no Centro de MaricáFoto: Reprodução Rede social

Publicado 27/11/2026 10:31

O empresário e político Fábio de Azevedo Barbosa, conhecido como Fabinho Sapo , presidente municipal do Republicanos em Maricá, provocou forte reação nas redes sociais após publicar um vídeo em que aparece agredindo um homem em situação de rua. O caso ganhou repercussão e aconteceu nesta quarta-feira (25), A gravaçao circulou pela internet e gerou polêmica, além de questionamentos sobre a conduta do dirigente partidário.

Agressão diante de comércio de sua esposa

De acordo com relatos que circulam nas redes sociais, o homem estaria dormindo na calçada, em frente ao estabelecimento comercial da esposa do empresário, quando foi abordado. Nas imagens divulgadas, Fabinho aparece expulsando a vítima com tapas e empurrões.



A gravação gerou indignação, as pessoas criticaram a maneira como o homem foi tratado, especialmente por se encontrar em situação de vulnerabilidade social.

Empresário tentou justificar atitude

Após a repercussão do vídeo, Fabinho Sapo publicou novas manifestações em seu perfil no Instagram, nas quais tentou justificar a abordagem. O empresário afirmou que resolveria o problema “do jeito dele”.



Segundo a alegação apresentada pelo político, pessoas em situação de rua estariam frequentando o entorno de seu comércio para consumir drogas e realizar necessidades fisiológicas na entrada do estabelecimento.

Mesmo com a manifestação dele nas redes, nossa redação conversou com o político e empresário na manhã desta sexta-feira (27), e sua versão dos fatos será apresentada no final da matéria.

O caso foi registrado na 82ª Delegacia de Polícia

O caso chegou à 82ª DP (Centro de Maricá) nesta quinta-feira (26), após o registro da ocorrência. O morador de rua também foi encaminhado para exame de corpo de delito, com acompanhamento de uma equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania.

Eleição para deputado e para prefeito

Fabinho Sapo também esteve na disputa eleitoral de 2026, quando concorreu ao cargo de deputado estadual pelo Republicanos. Em 2024 ele disputou o pleito eleitoral para prefeito do município de Maricá, na época ele concorria pelo PL, sendo derrotado nas urnas para o atual prefeito Washington Quaquá do PT, que está em seu terceiro mandato. O episódio envolvendo a agressão, entretanto, provocou repercussão pública e colocou o empresário no centro de críticas nas redes sociais.

Nossa redação conversou com o político e empresario na manhã desta sexta-feira (27) leia a sua versão dos fatos abaixo na integra:

" Saí de casa cedo para abrir minha loja, como de costume. Ao chegar ao estabelecimento, me deparei com um homem dormindo na porta da loja. Infelizmente, essa era uma situação q já vinha se repetindo frequentemente. Bom, Como sempre fiz, abordei o rapaz educadamente e solicitei que se retirasse para que eu pudesse abrir a loja e iniciar meu trabalho. Entretanto, ao perceber que eu era uma mulher e estava sozinha, ele simplesmente abriu os olhos e respondeu: Ah, vai pro cacete, me deixa dormir!”

Confesso que fiquei extremamente assustada, pois, nas ocasiões anteriores, as pessoas simplesmente se levantavam e deixavam o local. Diante daquela reação hostil, senti medo de insistir e colocar minha integridade física em risco. Muito nervosa, retornei ao meu carro, liguei para o meu marido e pedi ajuda, pois já não sabia como proceder. Nosso estabelecimento já foi alvo de furtos por esses moradores de rua, Além disso, convivemos frequentemente com o consumo de drogas, urina e fezes na entrada da loja. Quase diariamente, sou obrigada a lavar a frente da loja, em razão da sujeira e do odor insuportável.

Não sou contra a assistência às pessoas em situação de rua, Entretanto, a vulnerabilidade social não pode servir de justificativa para comportamentos que violem os direitos de terceiros. O que mais me entristece é essa evidente inversão de valores, na qual o cidadão que trabalha, gera empregos, paga impostos e cumpre suas obrigações acaba sendo condenado por defender o seu próprio sustento. " Representação ao Ministério Público pede investigação O vereador do Rio e deputado estadual eleito Leonel de Esquerda (PT) encaminhou, na quinta-feira (26), uma representação ao Ministério Público do Estado do Rio (MPRJ) solicitando investigação sobre a agressão contra um homem em situação de rua atribuída a Fabinho Sapo, ex-candidato à Prefeitura de Maricá pelo PL em 2024. O parlamentar pede apuração de possíveis crimes de ameaça e lesão corporal, além de solicitar acompanhamento da vítima pelo Núcleo de Apoio à Vítima (NAV), com medidas para garantir sua proteção contra eventuais represálias.



O episódio ganhou repercussão após a divulgação de um vídeo nas redes sociais, na quarta-feira (25), que mostra a abordagem violenta contra o homem que dormia em frente a um estabelecimento comercial. Leonel classificou o caso como uma violação da dignidade humana e defendeu que a vítima receba acolhimento e proteção.



Fabinho Sapo também foi citado, em 2024, em uma denúncia do Ministério Público Eleitoral por supostamente constranger e humilhar integrantes de sua chapa durante a campanha municipal. Sinceramente, estou emocionalmente esgotada. Se dependesse exclusivamente de mim, deixaria esta cidade, tamanha é a sensação de insegurança, abandono e desamparo que vivencio enquanto comerciante. Ao chegar ao local, meu marido, já indignado com os inúmeros transtornos que enfrentamos anteriormente, retirou aquele homem da entrada da loja para que eu pudesse exercer o meu direito de trabalhar.