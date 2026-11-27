Maricá abre Campeonato Brasileiro de Capoeira durante competição internacional Volta ao Mundo Bambas - Foto: Elsson Campos

Maricá abre Campeonato Brasileiro de Capoeira durante competição internacional Volta ao Mundo BambasFoto: Elsson Campos

Publicado 27/11/2026 11:27 | Atualizado 27/11/2026 11:35



A Arena da Barra, em Maricá, foi palco, nesta quinta-feira (26), da abertura do Campeonato Brasileiro de Capoeira , evento que integra a programação da 12ª edição do Volta ao Mundo Bambas (VMB 12), uma das competições internacionais da modalidade. Com entrada gratuita, as atividades começaram às 15h e reuniram competidores de diferentes regiões do Brasil, nas categorias master, profissional e amador.

Evento fortalece a cultura e o esporte



A realização é organizada pela Companhia de Cultura e Turismo de Maricá (MARÉ), sob supervisão do Volta ao Mundo Bambas, com chancela da Confederação de Capoeira do Brasil (CCB) e da World Capoeira. Iniciada na terça-feira (24), a programação segue até sábado (28), movimentando o cenário esportivo e cultural do município.



Para Mestre Juruna, responsável pelo Grupo Capoeira Negrim em Maricá, receber uma competição dessa dimensão representa uma oportunidade de valorização dos praticantes locais e de divulgação da identidade cultural da cidade.



Segundo ele, o encontro estimula crianças, adolescentes e adultos a conhecerem melhor a modalidade, além de abrir caminhos para que os atletas representem Maricá em outros lugares. O mestre também ressaltou que a visibilidade do campeonato contribui para fortalecer a cultura, impulsionar o comércio e gerar oportunidades para os empreendedores locais.



Competidores destacam expectativa



Entre os participantes está Gabriel Ferreira, integrante do Grupo Bao Báye, que veio de Sorocaba, em São Paulo, para disputar o campeonato. Em sua primeira participação em um evento dessa proporção, o capoeirista destacou a emoção de estar na competição e a preparação realizada para alcançar um bom desempenho.



O atleta afirmou que a ansiedade faz parte da experiência, mas garantiu que os treinamentos foram intensificados para que pudesse apresentar seu melhor resultado durante as disputas.



Grande final será transmitida ao vivo



O encerramento do VMB 12 está marcado para sábado (28/11). Pela manhã, acontecem os confrontos entre os campeões brasileiros e os representantes da liga VMB. Já a partir das 13h, o público poderá acompanhar as disputas de cinturão do card principal, com transmissão ao vivo pelo Canal Combate.



Ao todo, o campeonato reúne 240 atletas, representantes de 125 municípios e 23 estados brasileiros, distribuídos em 24 categorias.



Prefeitura oferece identificação infantil



Durante toda a programação na Arena da Barra, a Prefeitura também disponibiliza um serviço de identificação de crianças e adolescentes. A iniciativa é coordenada pela Secretaria de Assistência Social e Cidadania e busca ampliar a proteção dos menores de idade que participam ou acompanham as atividades.