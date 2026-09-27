Suspeito de envolvimento em roubo de cargas na Baixada Fluminense foi preso neste fim de semanaDivulgação
Segundo a Polícia Civil, os agentes da unidade especializada realizaram o cruzamento de informações para identificar o paradeiro do investigado. A corporação informou ainda que foram utilizadas técnicas de engenharia social durante as diligências que resultaram na localização de Carlos Eduardo.
Investigado será encaminhado ao sistema prisional
De acordo com a Polícia Civil, após o cumprimento das formalidades na delegacia, o investigado será encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.
A DRFC-BF é a unidade especializada da Polícia Civil responsável por investigações relacionadas a roubos e furtos de cargas na região da Baixada Fluminense. No caso de Carlos Eduardo, a corporação atribuiu a localização do investigado ao trabalho de inteligência desenvolvido pelos agentes.
Não foram divulgados detalhes sobre o processo que deu origem ao mandado de prisão, nem informações sobre eventual participação de outras pessoas no crime investigado. Também não foi informado se há outras diligências em andamento relacionadas ao caso. A defesa do suspeito foi procurada, mas não localizada. O espaço permanece aberto à disposição.
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