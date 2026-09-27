Suspeito de envolvimento em roubo de cargas na Baixada Fluminense foi preso neste fim de semana - Divulgação

Suspeito de envolvimento em roubo de cargas na Baixada Fluminense foi preso neste fim de semanaDivulgação

Publicado 27/09/2026 15:53





Segundo a Polícia Civil, os agentes da unidade especializada realizaram o cruzamento de informações para identificar o paradeiro do investigado. A corporação informou ainda que foram utilizadas técnicas de engenharia social durante as diligências que resultaram na localização de Carlos Eduardo.



Investigado será encaminhado ao sistema prisional Um homem investigado por envolvimento em roubo de carga foi preso por policiais civis , no último sábado, na Baixada Fluminense. Carlos Eduardo Costa de Oliveira era alvo de um mandado de prisão expedido pela Justiça e foi localizado após um trabalho de inteligência realizado pela Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas da Baixada Fluminense (DRFC-BF).Segundo a Polícia Civil, os agentes da unidade especializada realizaram o cruzamento de informações para identificar o paradeiro do investigado. A corporação informou ainda que foram utilizadas técnicas de engenharia social durante as diligências que resultaram na localização de Carlos Eduardo.

Após ser localizado, Carlos Eduardo foi preso em cumprimento ao mandado expedido pela Justiça. Ele foi conduzido para a unidade policial, onde foram realizados os procedimentos legais relacionados à captura.



De acordo com a Polícia Civil, após o cumprimento das formalidades na delegacia, o investigado será encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.



A DRFC-BF é a unidade especializada da Polícia Civil responsável por investigações relacionadas a roubos e furtos de cargas na região da Baixada Fluminense. No caso de Carlos Eduardo, a corporação atribuiu a localização do investigado ao trabalho de inteligência desenvolvido pelos agentes.



Não foram divulgados detalhes sobre o processo que deu origem ao mandado de prisão, nem informações sobre eventual participação de outras pessoas no crime investigado. Também não foi informado se há outras diligências em andamento relacionadas ao caso. A defesa do suspeito foi procurada, mas não localizada. O espaço permanece aberto à disposição.