Mesquita volta a fazer atendimento da Dívida Ativa na sede da Prefeitura - Divulgação

Mesquita volta a fazer atendimento da Dívida Ativa na sede da PrefeituraDivulgação

Publicado 26/10/2026 11:32





O calendário foi dividido em três etapas, de acordo com a modalidade de ensino. A primeira começa às 10h desta segunda-feira e segue até sexta-feira (30), destinada a estudantes da Educação Especial e com transtornos de aprendizagem.



Nessa fase, podem ser inscritos alunos com deficiência, Transtorno do Espectro Autista (TEA), altas habilidades e condições como dislexia, discalculia e Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH). Não é necessário apresentar laudo médico para realizar a matrícula.



Durante o cadastro, os responsáveis deverão indicar três escolas de preferência. Após a inscrição, os estudantes passarão por uma avaliação da equipe de Educação Especial da Secretaria Municipal de Educação. Prefeitura de Mesquita, na Baixada Fluminense , inicia nesta segunda-feira (26) o período de pré-matrícula para o ano letivo de 2027 na rede municipal de ensino. O procedimento é obrigatório para novos alunos e estudantes que desejam mudar de unidade escolar nas modalidades contempladas. As inscrições devem ser feitas pelo site educa.mesquita.rj.gov.br.O calendário foi dividido em três etapas, de acordo com a modalidade de ensino. A primeira começa às 10h desta segunda-feira e segue até sexta-feira (30), destinada a estudantes da Educação Especial e com transtornos de aprendizagem.Nessa fase, podem ser inscritos alunos com deficiência, Transtorno do Espectro Autista (TEA), altas habilidades e condições como dislexia, discalculia e Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH). Não é necessário apresentar laudo médico para realizar a matrícula.Durante o cadastro, os responsáveis deverão indicar três escolas de preferência. Após a inscrição, os estudantes passarão por uma avaliação da equipe de Educação Especial da Secretaria Municipal de Educação.

Segunda etapa

A segunda etapa ocorrerá entre os dias 16 e 30 de novembro e será voltada à Educação Infantil e ao 1º ano do Ensino Fundamental em horário parcial. Poderão participar crianças de até 6 anos, considerando a idade completa até 31 de março de 2027, que ainda não estejam matriculadas na rede municipal ou precisem ser transferidas.



Para as creches, a distribuição das vagas será feita por sorteio público. Já na pré-escola e no 1º ano do Ensino Fundamental, a definição das unidades seguirá prioritariamente a ordem de preferência informada pelos responsáveis.



A última fase está marcada para o período de 7 a 11 de dezembro e atenderá novos estudantes interessados em vagas no Ensino Fundamental em horário integral.



A rede municipal conta com três unidades nessa modalidade: Escola Municipal Cruzeiro do Sul, no bairro Cruzeiro do Sul; Escola Municipal Irena Sendler, na Coreia; e Escola Municipal Padre Nino Miraldi, em Jacutinga. As instituições funcionam das 7h às 17h e oferecem quatro refeições diárias aos alunos.

Sorteio público

Segundo a prefeitura, o preenchimento das vagas nas modalidades de Educação Infantil e Ensino Fundamental em horário integral será realizado por sorteio público, conforme os critérios estabelecidos na Resolução de Matrícula do município.



O processo considera situações como pobreza ou extrema pobreza, vulnerabilidade social, famílias monoparentais, pessoas com deficiência e crianças que participaram da seleção anterior, mas não conseguiram vaga.



A Secretaria Municipal de Educação também prevê a organização de uma lista pública de espera, válida durante todo o ano letivo, com acompanhamento da demanda por região.



Os estudantes que já frequentam a rede municipal e permanecerão na mesma escola não precisam participar da pré-matrícula on-line. Nesses casos, a renovação deverá ser realizada diretamente na unidade escolar durante o mês de novembro.