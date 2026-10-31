Paralisação tem por objetivo realização de melhorias de infraestrutura - Divulgação

Paralisação tem por objetivo realização de melhorias de infraestruturaDivulgação

Publicado 31/10/2026 12:33





Na Baixada Fluminense, serão afetados os municípios de Belford Roxo, Duque de Caxias, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, Queimados e São João de Meriti. Na capital, a paralisação atingirá o Centro e bairros das zonas Norte e Sul atendidos pela concessionária Águas do Rio.



De acordo com a Cedae, a produção será interrompida às 4h de terça-feira, com previsão de retomada gradual a partir das 4h de quarta-feira (4), após a conclusão dos trabalhos.



Mesmo com a reativação do sistema, o fornecimento não será normalizado imediatamente. Segundo a Águas do Rio, a recuperação da distribuição poderá levar até 72 horas após o restabelecimento integral da produção. Em áreas elevadas e imóveis localizados nas extremidades das redes, o prazo poderá ser maior. Moradores de sete municípios da Baixada Fluminense e de diferentes bairros da capital devem se preparar para uma interrupção no abastecimento de água na próxima terça-feira (3). A suspensão será provocada pela manutenção anual preventiva da Companhia Estadual de Águas e Esgotos (Cedae) no Sistema Guandu, responsável pela produção de água distribuída a milhões de consumidores da Região Metropolitana do Rio.Na Baixada Fluminense, serão afetados os municípios de Belford Roxo, Duque de Caxias, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, Queimados e São João de Meriti. Na capital, a paralisação atingirá o Centro e bairros das zonas Norte e Sul atendidos pela concessionária Águas do Rio.De acordo com a Cedae, a produção será interrompida às 4h de terça-feira, com previsão de retomada gradual a partir das 4h de quarta-feira (4), após a conclusão dos trabalhos.Mesmo com a reativação do sistema, o fornecimento não será normalizado imediatamente. Segundo a Águas do Rio, a recuperação da distribuição poderá levar até 72 horas após o restabelecimento integral da produção. Em áreas elevadas e imóveis localizados nas extremidades das redes, o prazo poderá ser maior.

Concessionária fará mais de 100 intervenções

Durante a paralisação do Guandu, a Águas do Rio pretende realizar mais de 100 serviços de manutenção e melhorias na infraestrutura de distribuição de água da capital e da Baixada Fluminense.



Entre as intervenções previstas estão reparos em tubulações, substituição de válvulas e registros, manutenção de bombas e motores e instalação de equipamentos para acompanhar o volume de água distribuído.



Na Baixada Fluminense, um dos trabalhos será a instalação de um macromedidor em uma tubulação de grande porte. Outros dois equipamentos serão colocados na Praça Seca e no Lins de Vasconcelos, na capital. Os aparelhos funcionam como hidrômetros de grande capacidade e permitem identificar a quantidade de água transportada pelas tubulações, auxiliando no controle de perdas e no monitoramento da distribuição.



Também estão programados serviços em bairros como Tijuca, Andaraí, Méier, Irajá, Brás de Pina e Ilha do Governador, além de intervenções em comunidades e municípios atendidos pela concessionária. Segundo o diretor de Operações da Águas do Rio, Diógenes Lyra, a paralisação permitirá a execução de reparos que, em outras circunstâncias, exigiriam novas interrupções no fornecimento.

Moradores devem reservar água

A orientação da Águas do Rio é que os consumidores armazenem água com antecedência e evitem atividades que demandem grande consumo durante o período de paralisação. A concessionária recomenda priorizar o uso para alimentação, higiene pessoal e outras necessidades essenciais até que o abastecimento seja completamente restabelecido.



Durante a interrupção, o atendimento emergencial por caminhões-pipa será direcionado prioritariamente a hospitais e unidades de urgência e emergência. A retomada do fornecimento dependerá da conclusão da manutenção pela Cedae e da recuperação gradual da pressão nas redes de distribuição.