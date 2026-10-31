Paralisação tem por objetivo realização de melhorias de infraestruturaDivulgação
Na Baixada Fluminense, serão afetados os municípios de Belford Roxo, Duque de Caxias, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, Queimados e São João de Meriti. Na capital, a paralisação atingirá o Centro e bairros das zonas Norte e Sul atendidos pela concessionária Águas do Rio.
De acordo com a Cedae, a produção será interrompida às 4h de terça-feira, com previsão de retomada gradual a partir das 4h de quarta-feira (4), após a conclusão dos trabalhos.
Mesmo com a reativação do sistema, o fornecimento não será normalizado imediatamente. Segundo a Águas do Rio, a recuperação da distribuição poderá levar até 72 horas após o restabelecimento integral da produção. Em áreas elevadas e imóveis localizados nas extremidades das redes, o prazo poderá ser maior.
Entre as intervenções previstas estão reparos em tubulações, substituição de válvulas e registros, manutenção de bombas e motores e instalação de equipamentos para acompanhar o volume de água distribuído.
Na Baixada Fluminense, um dos trabalhos será a instalação de um macromedidor em uma tubulação de grande porte. Outros dois equipamentos serão colocados na Praça Seca e no Lins de Vasconcelos, na capital. Os aparelhos funcionam como hidrômetros de grande capacidade e permitem identificar a quantidade de água transportada pelas tubulações, auxiliando no controle de perdas e no monitoramento da distribuição.
Também estão programados serviços em bairros como Tijuca, Andaraí, Méier, Irajá, Brás de Pina e Ilha do Governador, além de intervenções em comunidades e municípios atendidos pela concessionária. Segundo o diretor de Operações da Águas do Rio, Diógenes Lyra, a paralisação permitirá a execução de reparos que, em outras circunstâncias, exigiriam novas interrupções no fornecimento.
Moradores devem reservar água
Durante a interrupção, o atendimento emergencial por caminhões-pipa será direcionado prioritariamente a hospitais e unidades de urgência e emergência. A retomada do fornecimento dependerá da conclusão da manutenção pela Cedae e da recuperação gradual da pressão nas redes de distribuição.
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