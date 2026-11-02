Suspeito foi levado para a Delegacia de Mesquita, onde ficou detido à disposição das autoridades - Divulgação

Suspeito foi levado para a Delegacia de Mesquita, onde ficou detido à disposição das autoridadesDivulgação

Publicado 02/11/2026 13:48





Segundo o relato da Guarda Municipal, os agentes identificaram o suspeito ao chegarem ao endereço indicado, mas ele tentou escapar. As equipes iniciaram uma perseguição e conseguiram alcançá-lo. Durante a identificação, foi constatado que o homem já possuía uma anotação criminal por roubo, previsto no artigo 157 do Código Penal.



Após a captura, o suspeito foi levado a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para avaliação médica e emissão do Boletim de Atendimento Médico (BAM). Em seguida, foi encaminhado à 53ª DP (Mesquita), onde a ocorrência foi apresentada à autoridade policial de plantão.



De acordo com a corporação, o homem precisou ser algemado durante a condução devido ao risco de uma nova tentativa de fuga. As algemas foram retiradas quando ele foi entregue à autoridade policial na delegacia. Um homem suspeito de furto foi capturado por agentes do Grupamento Tático Ambiental (GTAM) da Guarda Civil Municipal de Mesquita, na Baixada Fluminense , após tentar fugir de uma abordagem. A equipe foi enviada ao local depois que uma denúncia chegou à Central 153 e foi repassada pela Sala de Operações da corporação.Segundo o relato da Guarda Municipal, os agentes identificaram o suspeito ao chegarem ao endereço indicado, mas ele tentou escapar. As equipes iniciaram uma perseguição e conseguiram alcançá-lo. Durante a identificação, foi constatado que o homem já possuía uma anotação criminal por roubo, previsto no artigo 157 do Código Penal.Após a captura, o suspeito foi levado a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para avaliação médica e emissão do Boletim de Atendimento Médico (BAM). Em seguida, foi encaminhado à 53ª DP (Mesquita), onde a ocorrência foi apresentada à autoridade policial de plantão.De acordo com a corporação, o homem precisou ser algemado durante a condução devido ao risco de uma nova tentativa de fuga. As algemas foram retiradas quando ele foi entregue à autoridade policial na delegacia.

Guardas fazem buscas em prédio desativado

Depois da captura, os agentes receberam informações de moradores sobre barulhos que continuavam sendo ouvidos no interior de um prédio desativado, mesmo após a retirada do suspeito.



Diante dos relatos, a equipe realizou uma varredura nas dependências do imóvel para verificar se havia outras pessoas no local. Segundo a Guarda Municipal, o acesso a determinadas áreas apresentava dificuldades, mas os agentes conseguiram realizar a inspeção.



Nenhuma outra pessoa foi encontrada durante as buscas. A corporação não informou se havia indícios de participação de outros suspeitos no furto denunciado. O homem permaneceu à disposição da autoridade policial na 53ª DP. O material divulgado não esclarece se houve autuação em flagrante, quais objetos teriam sido furtados ou se algum pertence foi recuperado.



A defesa do suspeito foi procurada pela equipe de O DIA, mas não localizada até a publicação da reportagem. O espaço permanece aberto à disposição para futuras manifestações.