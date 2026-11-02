Suspeito foi levado para a Delegacia de Mesquita, onde ficou detido à disposição das autoridadesDivulgação
Segundo o relato da Guarda Municipal, os agentes identificaram o suspeito ao chegarem ao endereço indicado, mas ele tentou escapar. As equipes iniciaram uma perseguição e conseguiram alcançá-lo. Durante a identificação, foi constatado que o homem já possuía uma anotação criminal por roubo, previsto no artigo 157 do Código Penal.
Após a captura, o suspeito foi levado a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para avaliação médica e emissão do Boletim de Atendimento Médico (BAM). Em seguida, foi encaminhado à 53ª DP (Mesquita), onde a ocorrência foi apresentada à autoridade policial de plantão.
De acordo com a corporação, o homem precisou ser algemado durante a condução devido ao risco de uma nova tentativa de fuga. As algemas foram retiradas quando ele foi entregue à autoridade policial na delegacia.
Guardas fazem buscas em prédio desativado
Diante dos relatos, a equipe realizou uma varredura nas dependências do imóvel para verificar se havia outras pessoas no local. Segundo a Guarda Municipal, o acesso a determinadas áreas apresentava dificuldades, mas os agentes conseguiram realizar a inspeção.
Nenhuma outra pessoa foi encontrada durante as buscas. A corporação não informou se havia indícios de participação de outros suspeitos no furto denunciado. O homem permaneceu à disposição da autoridade policial na 53ª DP. O material divulgado não esclarece se houve autuação em flagrante, quais objetos teriam sido furtados ou se algum pertence foi recuperado.
A defesa do suspeito foi procurada pela equipe de O DIA, mas não localizada até a publicação da reportagem. O espaço permanece aberto à disposição para futuras manifestações.
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