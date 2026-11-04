Educadores participantes foram estimulados a buscar práticas que valorizassem aspectos como interações sociais - Divulgação

Educadores participantes foram estimulados a buscar práticas que valorizassem aspectos como interações sociaisDivulgação

Publicado 04/11/2026 15:02





Ao longo da formação, os educadores participaram de encontros quinzenais, realizados de forma presencial e remota, para discutir estratégias pedagógicas que aproximem crianças de quatro meses a cinco anos do universo dos livros, das histórias e da linguagem escrita. A proposta é estimular o desenvolvimento infantil por meio de experiências que integrem brincadeiras, interações sociais, arte, cultura e conhecimento.



A cerimônia reuniu professores participantes, profissionais responsáveis pelas atividades formativas e a professora doutora Sílvia Barbosa, formadora estadual do programa. Durante o encontro, foram apresentados projetos elaborados pelos educadores a partir dos conhecimentos adquiridos ao longo da capacitação. Profissionais da rede municipal de ensino de Mesquita, na Baixada Fluminense , concluíram um ciclo de formação voltado ao incentivo à leitura e à escrita na Educação Infantil. A capacitação faz parte do Programa Leitura e Escrita na Educação Infantil (ProLEEI), iniciativa do Ministério da Educação (MEC), e teve duração de aproximadamente um ano. O encerramento foi realizado durante uma cerimônia na Escola Municipal Governador Roberto Silveira, no bairro Edson Passos.Ao longo da formação, os educadores participaram de encontros quinzenais, realizados de forma presencial e remota, para discutir estratégias pedagógicas que aproximem crianças de quatro meses a cinco anos do universo dos livros, das histórias e da linguagem escrita. A proposta é estimular o desenvolvimento infantil por meio de experiências que integrem brincadeiras, interações sociais, arte, cultura e conhecimento.A cerimônia reuniu professores participantes, profissionais responsáveis pelas atividades formativas e a professora doutora Sílvia Barbosa, formadora estadual do programa. Durante o encontro, foram apresentados projetos elaborados pelos educadores a partir dos conhecimentos adquiridos ao longo da capacitação.

Formação valoriza brincadeiras e contato com os livros

O ProLEEI busca ampliar as possibilidades de aprendizagem na primeira infância, respeitando as características e necessidades de cada faixa etária. Durante os encontros, os profissionais discutiram maneiras de inserir a leitura e a linguagem escrita nas atividades cotidianas de creches e pré-escolas, sem deixar de lado o papel das brincadeiras no desenvolvimento das crianças.



Outro aspecto trabalhado foi a importância de ouvir os alunos e considerar suas experiências, interesses e formas de expressão no planejamento pedagógico. A formação também incentivou práticas que relacionam literatura, ciência e manifestações culturais, permitindo que o contato com os livros aconteça de maneira integrada às demais atividades escolares.



Os projetos apresentados no encerramento mostraram como os conteúdos discutidos durante o programa foram incorporados às propostas desenvolvidas pelos professores nas unidades municipais.

Certificados e materiais pedagógicos

Uma das responsáveis por conduzir a formação em Mesquita, a assessora pedagógica de Educação Infantil da Secretaria Municipal de Educação, Andréa Dutra, destacou que os conhecimentos adquiridos continuarão sendo utilizados pelos profissionais após o encerramento dos encontros.



“É muito gratificante chegar ao fim desse projeto. Porém, o ProLEEI não acaba aqui. As experiências, práticas e conhecimentos que desenvolvemos ao longo da formação já estão sendo materializados no dia a dia das creches e das pré-escolas, para que possam chegar aos bebês e às crianças”, afirmou.



Ao final da cerimônia, os participantes receberam certificados de conclusão e kits pedagógicos compostos por cadernos da Coleção do Programa Leitura e Escrita na Educação Infantil.



Os materiais poderão ser utilizados como apoio ao planejamento de atividades e ao desenvolvimento de novas práticas nas salas de aula. A expectativa da Secretaria Municipal de Educação é que as experiências compartilhadas durante a formação continuem sendo aplicadas no cotidiano das unidades de Educação Infantil da rede municipal.