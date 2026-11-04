Educadores participantes foram estimulados a buscar práticas que valorizassem aspectos como interações sociaisDivulgação

Mais artigos de Aline Martins
Aline Martins
Profissionais da rede municipal de ensino de Mesquita, na Baixada Fluminense, concluíram um ciclo de formação voltado ao incentivo à leitura e à escrita na Educação Infantil. A capacitação faz parte do Programa Leitura e Escrita na Educação Infantil (ProLEEI), iniciativa do Ministério da Educação (MEC), e teve duração de aproximadamente um ano. O encerramento foi realizado durante uma cerimônia na Escola Municipal Governador Roberto Silveira, no bairro Edson Passos.

Ao longo da formação, os educadores participaram de encontros quinzenais, realizados de forma presencial e remota, para discutir estratégias pedagógicas que aproximem crianças de quatro meses a cinco anos do universo dos livros, das histórias e da linguagem escrita. A proposta é estimular o desenvolvimento infantil por meio de experiências que integrem brincadeiras, interações sociais, arte, cultura e conhecimento.

A cerimônia reuniu professores participantes, profissionais responsáveis pelas atividades formativas e a professora doutora Sílvia Barbosa, formadora estadual do programa. Durante o encontro, foram apresentados projetos elaborados pelos educadores a partir dos conhecimentos adquiridos ao longo da capacitação.

Formação valoriza brincadeiras e contato com os livros

O ProLEEI busca ampliar as possibilidades de aprendizagem na primeira infância, respeitando as características e necessidades de cada faixa etária. Durante os encontros, os profissionais discutiram maneiras de inserir a leitura e a linguagem escrita nas atividades cotidianas de creches e pré-escolas, sem deixar de lado o papel das brincadeiras no desenvolvimento das crianças.

Outro aspecto trabalhado foi a importância de ouvir os alunos e considerar suas experiências, interesses e formas de expressão no planejamento pedagógico. A formação também incentivou práticas que relacionam literatura, ciência e manifestações culturais, permitindo que o contato com os livros aconteça de maneira integrada às demais atividades escolares.

Os projetos apresentados no encerramento mostraram como os conteúdos discutidos durante o programa foram incorporados às propostas desenvolvidas pelos professores nas unidades municipais.

Certificados e materiais pedagógicos

Uma das responsáveis por conduzir a formação em Mesquita, a assessora pedagógica de Educação Infantil da Secretaria Municipal de Educação, Andréa Dutra, destacou que os conhecimentos adquiridos continuarão sendo utilizados pelos profissionais após o encerramento dos encontros.

“É muito gratificante chegar ao fim desse projeto. Porém, o ProLEEI não acaba aqui. As experiências, práticas e conhecimentos que desenvolvemos ao longo da formação já estão sendo materializados no dia a dia das creches e das pré-escolas, para que possam chegar aos bebês e às crianças”, afirmou.

Ao final da cerimônia, os participantes receberam certificados de conclusão e kits pedagógicos compostos por cadernos da Coleção do Programa Leitura e Escrita na Educação Infantil.

Os materiais poderão ser utilizados como apoio ao planejamento de atividades e ao desenvolvimento de novas práticas nas salas de aula. A expectativa da Secretaria Municipal de Educação é que as experiências compartilhadas durante a formação continuem sendo aplicadas no cotidiano das unidades de Educação Infantil da rede municipal.