Educadores participantes foram estimulados a buscar práticas que valorizassem aspectos como interações sociaisDivulgação
Ao longo da formação, os educadores participaram de encontros quinzenais, realizados de forma presencial e remota, para discutir estratégias pedagógicas que aproximem crianças de quatro meses a cinco anos do universo dos livros, das histórias e da linguagem escrita. A proposta é estimular o desenvolvimento infantil por meio de experiências que integrem brincadeiras, interações sociais, arte, cultura e conhecimento.
A cerimônia reuniu professores participantes, profissionais responsáveis pelas atividades formativas e a professora doutora Sílvia Barbosa, formadora estadual do programa. Durante o encontro, foram apresentados projetos elaborados pelos educadores a partir dos conhecimentos adquiridos ao longo da capacitação.
Formação valoriza brincadeiras e contato com os livros
Outro aspecto trabalhado foi a importância de ouvir os alunos e considerar suas experiências, interesses e formas de expressão no planejamento pedagógico. A formação também incentivou práticas que relacionam literatura, ciência e manifestações culturais, permitindo que o contato com os livros aconteça de maneira integrada às demais atividades escolares.
Os projetos apresentados no encerramento mostraram como os conteúdos discutidos durante o programa foram incorporados às propostas desenvolvidas pelos professores nas unidades municipais.
Certificados e materiais pedagógicos
“É muito gratificante chegar ao fim desse projeto. Porém, o ProLEEI não acaba aqui. As experiências, práticas e conhecimentos que desenvolvemos ao longo da formação já estão sendo materializados no dia a dia das creches e das pré-escolas, para que possam chegar aos bebês e às crianças”, afirmou.
Ao final da cerimônia, os participantes receberam certificados de conclusão e kits pedagógicos compostos por cadernos da Coleção do Programa Leitura e Escrita na Educação Infantil.
Os materiais poderão ser utilizados como apoio ao planejamento de atividades e ao desenvolvimento de novas práticas nas salas de aula. A expectativa da Secretaria Municipal de Educação é que as experiências compartilhadas durante a formação continuem sendo aplicadas no cotidiano das unidades de Educação Infantil da rede municipal.
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