Material apreendidos após operação policial em Mesquita, na Baixada Fluminense, foi levado para a delegacia da região - Divulgação

Material apreendidos após operação policial em Mesquita, na Baixada Fluminense, foi levado para a delegacia da regiãoDivulgação

Publicado 05/11/2026 10:19

Policiais militares do 20º BPM (Mesquita) apreenderam 646 porções de drogas e três rádios transmissores durante um cerco tático na Comunidade da Coreia, em Mesquita, na Baixada Fluminense , na noite de quinta-feira (4). Segundo a corporação, os agentes recolheram 200 pinos de cocaína, 289 pedras de crack e 157 trouxinhas de maconha. Cinco homens foram detidos e levados para a delegacia da região e liberados após os procedimentos policiais.

A operação foi realizada depois do recebimento de denúncias de tráfico em um dos acessos da comunidade, que é controlada pela facção Comando Vermelho. Os agentes se dirigiram até a região e ao identificarem os suspeitos, deram início à ação.

Os detidos e o material apreendidos foram levados para a 53ª DP (Mesquita), onde a ocorrência foi registrada. A defesa dos suspeitos foi procurada pela equipe de O DIA, mas não localizada até a publicação de reportagem. O espaço permanece aberto, à disposição para futuras manifestações.

Região de confrontos

Na última quarta-feira (4) em uma comunidade vizinha, dois homens foram presos em flagrante e um fuzil AR-15 foi apreendido nas proximidades do Morro da Mina, em Nilópolis. A ação também foi realizada por equipes do 20º BPM (Mesquita), após informações do setor de Inteligência apontarem a presença de criminosos da facção Comando Vermelho (CV) na região.

Durante a operação, os policiais conseguiram surpreender e deter dois suspeitos. Além do armamento de uso restrito, foram encontrados um rádio transmissor e uma quantidade de entorpecentes.

A região tem sido alvo de constantes ações da polícia, tanto de combate ao tráfico, como também forma de reprimir a violência, uma vez que facções rivais costumam disputar o controle territorial, levando pânico aos moradores da área.

Suspeito de furto preso pela GM

No dia naterior, um homem suspeito de furto foi capturado por agentes do Grupamento Tático Ambiental (GTAM) da Guarda Civil Municipal de Mesquita, após tentar fugir de uma abordagem. A equipe foi enviada ao local depois que uma denúncia chegou à Central 153 e foi repassada pela Sala de Operações da corporação.



Segundo o relato da Guarda Municipal, os agentes identificaram o suspeito ao chegarem ao endereço indicado, mas ele tentou escapar. As equipes iniciaram uma perseguição e conseguiram alcançá-lo. Durante a identificação, foi constatado que o homem já possuía uma anotação criminal por roubo, previsto no artigo 157 do Código Penal.