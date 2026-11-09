Aparelho de ar-condicionado foi recuperado por militares - Divulgação/ 20º BPM

Aparelho de ar-condicionado foi recuperado por militares Divulgação/ 20º BPM

Publicado 09/11/2026 19:54

presos em flagrante, após furto de um aparelho de ar-condicionado em bairro de Mesquita, na Baixada Fluminense. Segundo militares do 20º BPM (Mesquita), os criminosos foram identificados rapidamente e flagrados transportando o aparelho, que foi retirado de uma residência.

Dois homens foram, após furto de um aparelho de ar-condicionado em bairro de Mesquita, na Baixada Fluminense. Segundo militares do, os criminosos foram identificados rapidamente e flagrados transportando o aparelho, que foi retirado de uma residência.

O crime aconteceu na madrugada desta segunda-feira (9), na região central de Mesquita. Após terem sidos informados via rádio sobre o ocorrido, policiais militares do 20º BPM iniciaram as buscas na prevenção e repressão a furtos, e concluíram a ação com a captura dos dois indivíduos.



Ainda segundo detalhes da operação, os suspeitos foram prontamente abordados, contidos e reconhecidos pela vítima. Eles não apresentaram revolta a abordagem e confessaram o crime.



Os indivíduos já acumulam diversas passagens criminais e agora, permanecem presos e a disposição da justiça. A ocorrência foi registrada na 53ª DP (Mesquita). Até o momento da publicação desta reportagem, as identidades dos suspeitos não haviam sido informadas.



Diante dos fatos, o material foi recuperado e devolvido ao proprietário.



Guarda Municipal

Em outro momento, a Guarda Civil Municipal de Mesquita conseguiu deter um homem após tentar fugir da abordagem policial. Ele é acusado de roubo e furto. Após repreensão, o homem precisou ser algemado durante a condução devido ao risco de uma nova fuga. Ele foi encaminhado à 53ª DP (Mesquita), onde a ocorrência foi apresentada à autoridade policial.



Segundo os agentes, o homem já possuía anotação criminal por roubo, previsto no artigo 157 do Código Penal. A identidade do mesmo não foi divulgada.