Aparelho de ar-condicionado foi recuperado por militares Divulgação/ 20º BPM
Homens furtam ar-condicionado de residência e acabam presos em Mesquita
Dupla foi flagrada transportando o equipamento; suspeitos acumulam diversas passagens criminais
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Polícia Militar apreende drogas e rádios durante operação em Mesquita
Ação na Comunidade da Coreia terminou com cinco homens levados à delegacia e liberados após registro
Professores de Mesquita concluem formação de incentivo à leitura na Educação Infantil
Programa do Ministério da Educação teve duração de aproximadamente um ano, com encontros presenciais e on-line
Guarda Municipal captura suspeito de furto após perseguição em Mesquita
Homem tentou fugir ao perceber a chegada dos agentes do Grupamento Tático Ambiental
Manutenção no Sistema Guandu vai deixar sete cidades da Baixada sem água
Abastecimento será interrompido às 4h de terça e deverá ser retomado gradualmente na quarta-feira
Mesquita abre pré-matrícula para 2027 nesta segunda-feira
Inscrições são realizadas pela internet e seguem calendário específico para Educação Especial, Infantil, Fundamental e horário integral
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