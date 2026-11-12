Dois presos e fuzil apreendido na Chatuba - Divulgação/ PMERJ

Dois presos e fuzil apreendido na ChatubaDivulgação/ PMERJ

Publicado 12/11/2026 16:29 | Atualizado 13/11/2026 10:23

venda de drogas na região da Chatuba de Mesquita, na Baixada Fluminense. A ocorrência culminou na apreensão de um fuzil AR-15, calibre 5,56 mm, e drogas, como maconha, cocaína e MDM, ainda em contabilização.

Policiais militares do 20º BPM (Mesquita) realizaram uma ação na manhã desta quinta-feira (12), para coibir ade Mesquita, na Baixada Fluminense. A ocorrência culminou na apreensão de um fuzil AR-15, calibre 5,56 mm, e drogas, como maconha, cocaína e MDM, ainda em contabilização.

Diante das informações recebidas pela corporação, os policias chegaram na região e realizaram cerco tático a fim de capturar suspeitos e a maior quantidade possível de itens do tráfico de drogas. Após aproximação policial, dois dos suspeitos empreenderam fuga, mas não conseguiram e foram alcançados pelos agentes.



Apesar da forte abordagem, não houve troca de tiros e ninguém foi ferido nesta ocorrência. Todo o material apreendido foi encaminhado para a 53ª DP (Mesquita), onde foi apresentado à autoridade policial para análise e adoção das medidas cabíveis.



Os dois suspeitos foram autuados por tráfico de drogas e associação para o tráfico, conforme os artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006. Agora, eles seguem a disposição da justiça.



A PM não apresentou informações sobre as identidades dos indivíduos presos e dados sobre antecedentes criminais. A ação seguiu as diretrizes da Secretaria de Estado de Polícia Militar, para reforçar o policiamento ostensivo e combater o tráfico de drogas.



Furto de ar-condicionado



Outros Dois homens foram presos em flagrante, após furto de um aparelho de ar-condicionado em Mesquita. os criminosos foram identificados rapidamente e flagrados transportando o aparelho, que foi retirado de uma residência.



Os suspeitos foram prontamente abordados, contidos e reconhecidos pela vítima. Eles não apresentaram revolta a abordagem e confessaram o crime. O material foi recuperado e devolvido ao proprietário. A ocorrência foi registrada na 53ª DP (Mesquita).



Denúncias



A PM reforça que o êxito da ação só foi possível graças a denúncias fundamentais por parte da população. A ação integra o trabalho de policiamento realizado pelo 20º BPM em Mesquita, com foco na segurança dos moradores, especialmente em áreas de maiores índices criminais.



Para denúncias ou registros policiais, os canais oficiais são o 190 ou dirija-se presencialmente até à 53ª Delegacia de polícia de Mesquita. Endereço Avenida Getúlio de Moura, 1289A - Bairro: Centro. O Disque-denúncia: 2253-1177. contato da 53ª DP: (21) 2797-0013. De acordo com a corporação, o sigilo é garantido.