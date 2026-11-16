Manutenção da rede de drenagem, bueiros e rios em MesquitaDivulgação/ PMM
Mesquita reforça ações preventivas para minimizar impactos de chuvas e temporais
Município registrou acumulado de 21 milímetros em apenas uma hora; ventos fortes chegaram a atingir velocidade superior a 80 km/h
Descarte irregular de lixo
Ajuda do Governo do Estado
Mesquita reforça ações preventivas para minimizar impactos de chuvas e temporais
Município registrou acumulado de 21 milímetros em apenas uma hora; ventos fortes chegaram a atingir velocidade superior a 80 km/h
Polícia prende dois e apreende fuzil AR-15 na Chatuba de Mesquita
Outros suspeitos conseguiram fugir da abordagem policial; não houve troca de tiros
Homens furtam ar-condicionado de residência e acabam presos em Mesquita
Dupla foi flagrada transportando o equipamento; suspeitos acumulam diversas passagens criminais
Polícia Militar apreende drogas e rádios durante operação em Mesquita
Ação na Comunidade da Coreia terminou com cinco homens levados à delegacia e liberados após registro
Professores de Mesquita concluem formação de incentivo à leitura na Educação Infantil
Programa do Ministério da Educação teve duração de aproximadamente um ano, com encontros presenciais e on-line
Guarda Municipal captura suspeito de furto após perseguição em Mesquita
Homem tentou fugir ao perceber a chegada dos agentes do Grupamento Tático Ambiental
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.