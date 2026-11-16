Manutenção da rede de drenagem, bueiros e rios em Mesquita - Divulgação/ PMM

Manutenção da rede de drenagem, bueiros e rios em MesquitaDivulgação/ PMM

Publicado 16/11/2026 18:23

ações preventivas estão sendo promovidas em chuvas intensas e rajadas de vento. Os primeiros feitos já estão tendo resultados. É o caso do bairro da Jacutinga, por exemplo, quando choveu 21 milímetros em apenas uma hora e não houve registro de ocorrências em função da chuva.

Uma série deestão sendo promovidas em Mesquita para reduzir os impactos de. Os primeiros feitos já estão tendo resultados. É o caso do bairro da Jacutinga, por exemplo, quando choveu 21 milímetros em apenas uma hora e não houve registro de ocorrências em função da chuva.

Entre as medidas, estão a limpeza de bueiros, a construção de novas bocas de lobo e a instalação de ralos em pontos estratégicos. O município ainda conta com o Plano de Contingência que estabelece procedimentos para a atuação dos órgãos públicos diante de ocorrências relacionadas a chuvas intensas. O documento passa por atualizações periódicas e orienta populares.



“Os moradores podem acompanhar os comunicados oficiais e se cadastrarem para receber os alertas da Defesa Civil pelo telefone. Para que cheguem via SMS, é só enviar o CEP da residência para o número 40199. Quem preferir pode receber pelo WhatsApp, cadastrando-se pelo número (21) 97299-3223 e seguindo as orientações de inscrição no serviço”, avisou o diretor da Defesa Civil de Mesquita, Alex Cruz.



Descarte irregular de lixo



O lixo acumulado nas ruas é um dos principais desafios enfrentados pelas equipes municipais. Eles provocam obstruções que comprometem o funcionamento da rede de drenagem.



“Muita gente faz o descarte fora dos horários adequados e, para piorar ainda mais, em locais impróprios. Com uma chuva forte, esses resíduos podem se deslocar e impedir a passagem da água, entupindo partes do nosso sistema de drenagem”, reforçou Rholmer Louzada Junior, o secretário de Infraestrutura, Meio Ambiente e Serviços Públicos de Mesquita.



Ajuda do Governo do Estado



Mesquita destaca que a articulação com o Governo do Estado, cobrando constantemente a manutenção de estruturas importantes para o escoamento das águas, como a Represa Epaminondas Ramos e os rios que atravessam a cidade, são fundamentais para que tudo ocorra da melhor forma. É o caso dos cursos d’água intermunicipais, cuja limpeza é de responsabilidade do Instituto Estadual do Ambiente (INEA). A Prefeitura encaminha as solicitações diretamente ao órgão estadual.



A Defesa Civil de Mesquita conta com a colaboração dos moradores para em situações de chuva intensa ou ventania, evitem áreas alagadas, aproximação de árvores e manter distância de fios elétricos caídos, comunicando situações de risco aos órgãos responsáveis.