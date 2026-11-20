Os representantes de Mesquita: Louise Santos Nunes, Marcelo Bruno Ferreira Dantas e Rogério de Oliveira Muniz - Renan Ferro/PMM

Os representantes de Mesquita: Louise Santos Nunes, Marcelo Bruno Ferreira Dantas e Rogério de Oliveira MunizRenan Ferro/PMM

Publicado 20/11/2026 12:38 | Atualizado 20/11/2026 12:50

Selo Diamante de Transparência Pública, a mais alta honraria do 5º ciclo do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP). O município garantiu a primeira colocação entre as prefeituras da Região Metropolitana e o segundo lugar entre os 92 municípios do estado, atrás apenas de São Pedro da Aldeia. Mesquita conquistou índice de 96,87% na avaliação de 2026.

Prefeitura de Mesquita e a Câmara Municipal receberam, nesta terça-feira (17), ode, a mais alta honraria do 5º ciclo do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP). O município garantiu a primeira colocação entre as prefeituras da Região Metropolitana e o segundo lugar entre os 92 municípios do estado, atrás apenas de São Pedro da Aldeia. Mesquita conquistou índice de 96,87% na avaliação de 2026.

A cerimônia de entrega aconteceu no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ). O evento reconheceu 54 órgãos públicos fluminenses que se destacaram na disponibilização de informações à sociedade, considerando critérios relacionados à divulgação de receitas, despesas, contratos, obras, planejamento, prestação de contas, acessibilidade e acesso à informação.

“Receber esse reconhecimento em uma cerimônia que reúne instituições de todo o estado é motivo de muito orgulho, principalmente porque representa o resultado de um trabalho coletivo e permanente. Transparência exige responsabilidade, organização e um compromisso diário com a população. Estar na liderança da Região Metropolitana e entre as duas prefeituras mais bem avaliadas do Rio de Janeiro mostra que seguimos no caminho certo, mas também aumenta nossa responsabilidade de continuar avançando”, enfatizou Louise Santos Nunes, controladora-geral do município.



Portal da Transparência de Mesquita



Além de alcançar 96,87% de conformidade, Mesquita atendeu a 100% dos critérios essenciais exigidos pelo programa. Os dados sobre a administração municipal estão disponíveis no Portal da Transparência de Mesquita, que permite que qualquer cidadão consulte a utilização dos recursos públicos. A plataforma contribui para ampliar o acesso às informações, permitindo o acompanhamento das ações e despesas da Prefeitura.



“O Portal da Transparência não é só uma obrigação administrativa. Ele precisa ser visto como uma ferramenta de cidadania. O nosso trabalho é fazer com que as informações estejam disponíveis de maneira cada vez mais clara, organizada e acessível, para que qualquer um possa acompanhar o que acontece na gestão pública. O nosso maior objetivo é que a população utilize o portal, conheça seus direitos e, assim, possa participar cada vez mais da fiscalização dos recursos municipais”, disse Rogério de Oliveira Muniz, subcontrolador e ouvidor-geral municipal, além de gestor do Portal da Transparência de Mesquita desde 2017.



Histórico municipal em transparência pública



A conquista de 2026 reforça uma trajetória de evolução na transparência pública de Mesquita. Em 2023, o município recebeu o Selo Ouro, com índice de 88,21%. No ano seguinte, a categoria Diamante, alcançando 96,89%. O histórico inclui ainda o primeiro lugar no ranking estadual de transparência na divulgação de dados da administração pública, segundo levantamento realizado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro em 2020, e a nota máxima na segunda edição da Escala Brasil Transparente – Avaliação 360°, da Controladoria-Geral da União (CGU), em 2021.



“O PNTP é uma avaliação bastante criteriosa. É necessário garantir que as informações estejam atualizadas, organizadas e acessíveis. O resultado de Mesquita demonstra a consistência desse trabalho e, ao mesmo tempo, nos permite identificar oportunidades de aperfeiçoamento”, explicou Marcelo Bruno Ferreira Dantas, coordenador de Transparência Pública Municipal de Mesquita.



O ciclo de 2026 do PNTP avaliou mais de 10.800 portais públicos. A Média Nacional de Transparência chegou a 69,6%, enquanto 2.882 portais receberam certificações nas categorias Diamante, Ouro e Prata.