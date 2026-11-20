Mais de 40 alunos capacitados em novo ciclo de formações do NAM de Mesquita - Laís Souza/PMM

Mais de 40 alunos capacitados em novo ciclo de formações do NAM de MesquitaLaís Souza/PMM

Publicado 20/11/2026 13:42 | Atualizado 20/11/2026 13:49

Núcleo de Atendimento de Medidas, em cursos profissionalizantes celebraram a educação em toda a sua potencialidade.

Os alunos dos cursos de artesanato, confeitaria, cuidador de idosos, sublimação e criação de artes e panificação oferecidos neste segundo semestre pelo, em Mesquita , concluíram suas atividades. Ao todo, 48 estudantes doscelebraram a educação em toda a sua potencialidade.

A organização municipal destacou a educação como ferramenta de transformação social e a qualificação para a conquista da independência financeira, em especial para o público feminino.



A coordenadora do Núcleo de Atendimento de Medidas de Mesquita, Rosana Santiago, ressaltou a importância de fazer do Fórum um espaço público de fácil acesso.



“Para nós, enquanto equipe técnica, é uma verdadeira celebração à educação, à ressignificação de histórias, às oportunidades e aos tantos desdobramentos que surgem a partir do momento em que nos permitimos acessar o conhecimento. Esta Comarca tornou-se um espaço público, aberto e acessível a todos que buscam conhecimento na sua essência. Esse é o Núcleo de Atendimento de Medidas de Mesquita: um lugar onde coisas extraordinárias acontecem, porque temos pessoas igualmente extraordinárias fazendo tudo isso virar realidade”, declarou.



Conclusão dos cursos do NAM Mesquita Laís Souza/PMM

Carga Horaria das capacitações



Os cursos de sublimação e criação de artes, confeitaria, panificação e artesanato tiveram carga horária de 240 horas cada. Já a formação de cuidador de idosos contou com 160 horas de aulas, além de 80 destinadas à realização de estágio.



Formanda do curso de Sublimação e Criação de Artes, Eunice da Cruz Marcolino, de 47 anos, já passou pelas formações de Confeitaria e Panificação e demonstra interesse em voltar ao NAM. “Esse é o terceiro curso que eu faço aqui no NAM e não quero outra coisa! Ano que vem, estou aqui de volta para aprender ainda mais”. Eni Furtado Francisco, mãe do aluno Bruno Lorran, que fez o curso de Confeitaria ao longo dos últimos três meses, se emocionou ao presenciar a entrega do certificado ao filho. “Ele fez o bolo do último aniversário lá em casa, ficou lindo demais", contou. “A experiência no curso foi maravilhosa. Aprendi muito com as professoras e com meus colegas. A gente conseguiu ter uma grande evolução”, declarou o formando.



Qualificação profissional gratuita



Criado inicialmente para acompanhar pessoas encaminhadas pela 7ª Vara Criminal que cumprem medidas judiciais, o NAM Mesquita ampliou sua atuação com a oferta de cursos profissionalizantes abertos à sociedade civil.



As inscrições para os cursos gratuitos e atividades do Núcleo de Atendimento de Medidas (NAM) de Mesquita são divulgadas e realizadas diretamente pelos canais oficiais do núcleo. O serviço fica no Fórum de Mesquita, na Rua Paraná, 1 – Centro, Mesquita.