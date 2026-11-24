O processo é feito pelo sistema Educa Mesquita - Divulgação/ PMM

O processo é feito pelo sistema Educa MesquitaDivulgação/ PMM

Publicado 24/11/2026 17:21

vagas para novos estudantes e transferências na rede pública municipal de A solicitação deparade Mesquita já começou. A novidade deste ano é um painel digital de monitoramento, que disponibiliza o acompanhamento em tempo real das inscrições e das demandas por vaga de acordo com segmento, bairro, unidade escolar e faixa etária do estudante, entre outros aspectos.

A inscrição para novos estudantes no ano letivo de 2027 é feita pelo sistema Educa, acessado pelo endereço educa.mesquita.rj.gov.br. Essa é a primeira vez que a Secretaria Municipal de Educação dispõe de um painel de monitoramento com acesso liberado ao público e sem burocracia.



Na oportunidade, a rede monitora o fluxo de solicitações para a Educação Infantil e para o 1º ano do Ensino Fundamental em horário parcial, cujo período de inscrições se estenderá até 30 de novembro.



“A partir do Painel de Monitoramento de Matrículas, observamos que, já nos primeiros dez minutos após a abertura da pré-matrícula para Educação Infantil e 1º ano do Ensino Fundamental regular, estávamos com cerca de 400 inscrições. E esse número continuou subindo. A proposta é que gradativamente outros anos de escolaridade sejam contemplados no processo on-line, até que 100% das matrículas para rede sejam solicitadas remotamente”, contou Monique Rosa, subsecretária municipal de Educação.



Identificação de vagas



A nova tecnologia digital colabora para que pais e responsáveis tomem conhecimento do processo de solicitação e monitoramento de vagas, possíveis gargalos, falta de vagas e demandas reprimidas em diferentes bairros, além de detectar inconsistências nos cadastros, como endereços incorretos.



“O sistema possibilita intervenções durante o próprio período de matrícula, contribuindo para um melhor planejamento da distribuição dos estudantes e ampliando a transparência do processo”, explicou Tiago Alvarenga, diretor do Departamento de Matrícula Escolar da Secretaria Municipal de Educação.



Responsáveis elogiaram o novo sistema



Raiane Rodrigues foi uma das responsáveis que utilizou o sistema Educa para fazer a solicitação de uma vaga na EMEI Margarida da Silva Duarte para sua filha, Laura Victória. “Foi rápido e fácil. Eu não sabia que a Secretaria de Educação tinha essa tecnologia de acompanhamento das matrículas. Espero que ajude quem precisa a conseguir uma vaga”, disse a moradora da Chatuba.

