O processo é feito pelo sistema Educa MesquitaDivulgação/ PMM
Pré-matrícula escolar pode ser acompanhada em tempo real em Mesquita
Painel digital dispõe das inscrições divididas de acordo com segmento, bairro, unidade e faixa etária do estudante
Identificação de vagas
Responsáveis elogiaram o novo sistema
Pré-matrícula escolar pode ser acompanhada em tempo real em Mesquita
Painel digital dispõe das inscrições divididas de acordo com segmento, bairro, unidade e faixa etária do estudante
Educação de Mesquita forma alunos dos cursos profissionalizantes do NAM
Foram oferecidos cinco modalidades, artesanato, confeitaria, cuidador de idosos, sublimação e panificação
Prefeitura de Mesquita é a primeira da Região Metropolitana em transparência pública
Município recebeu o Selo Diamante em cerimônia no TCE-RJ, destacando-se na disponibilização de informações à sociedade
Mesquita reforça ações preventivas para minimizar impactos de chuvas e temporais
Município registrou acumulado de 21 milímetros em apenas uma hora; ventos fortes chegaram a atingir velocidade superior a 80 km/h
Polícia prende dois e apreende fuzil AR-15 na Chatuba de Mesquita
Outros suspeitos conseguiram fugir da abordagem policial; não houve troca de tiros
Homens furtam ar-condicionado de residência e acabam presos em Mesquita
Dupla foi flagrada transportando o equipamento; suspeitos acumulam diversas passagens criminais
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