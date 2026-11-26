Saúde masculina é tema de bate-papo no NAM de Mesquita - Divulgação/ Luiz Dumas

Saúde masculina é tema de bate-papo no NAM de MesquitaDivulgação/ Luiz Dumas

Publicado 26/11/2026 14:30

tarde de conversas em alusão ao Novembro Azul, mês de conscientização sobre a saúde do homem, abordou a importância do cuidado integral com a saúde masculina, apresentando informações fundamentais para o diagnóstico precoce de possíveis doenças. O evento foi promovido pelo

Umaem alusão ao, mês de conscientização sobre a saúde do homem, abordou a importância do cuidado integral com a saúde masculina, apresentando informações fundamentais para o diagnóstico precoce de possíveis doenças. O evento foi promovido pelo Núcleo de Atendimento de Medidas (NAM) de Mesquita , em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde.

Profissionais de saúde conversaram com representantes da sociedade civil sobre a importância do acompanhamento médico regular.



“Essa iniciativa de conscientização e promoção da saúde é, na verdade, o objetivo das políticas públicas. Geralmente, buscamos o serviço de saúde quando já estamos acometidos por alguma doença. Antes que ela se instale, o momento ideal é o da prevenção, para que possamos buscar mais qualidade de vida”, contou o palestrante Rômulo Luis Lira Cirino, enfermeiro especializado em Promoção da Saúde.



Profissionais de saúde conversaram com 15 representantes da sociedade civil Divulgação/ Luiz Dumas

Baixa procura por atendimento médico



Durante o encontro, os profissionais abordaram os fatores culturais associados a baixa procura dos homens por atendimento médico, a importância de incentivar o autocuidado e manter o acompanhamento regular da saúde.



“No Núcleo de Atendimento de Medidas de Mesquita, lidamos com diferentes pessoas e garantir o acesso delas à saúde é primordial. De modo geral, os homens costumam negligenciar o autocuidado e evitam procurar atendimento médico ou dar continuidade aos tratamentos. Por isso, aproveitar este espaço de conversa e troca de saberes para abordar a prevenção foi extremamente exitoso e necessário”, disse a coordenadora do NAM de Mesquita, Rosana Santiago.



Sintomas do câncer de próstata



Nas fases iniciais, o câncer de próstata costuma não apresentar sintomas. Quando os sinais aparecem, eles costumam envolver desde dificuldade de urinar, necessidade de urinar mais vezes ao dia, até presença de sangue na urina. Em casos avançados, ela pode provocar dor nos ossos, Infecção generalizada e Insuficiência renal.



O tratamento mais adequado é definido em conjunto entre médico e paciente, avaliando os riscos e benefícios. Após o diagnóstico, pode ser indicada a observação vigilante, cirurgia e radioterapia.



Também participaram da tarde de conversas em alusão ao Novembro Azul, Eric Couto, enfermeiro responsável técnico da Atenção Primária à Saúde de Mesquita; e Maria de Lourdes, psicóloga clínica atuante no NAM. Ao final da programação, foram distribuídos panfletos informativos sobre os serviços de saúde oferecidos pelo município à população masculina.