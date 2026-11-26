Criminosos presos na Comunidade das Casinhas, em Mesquita - Divulgação/ Polícia Civil

Criminosos presos na Comunidade das Casinhas, em MesquitaDivulgação/ Polícia Civil

Publicado 26/11/2026 15:22

Polícia Civil de Mesquita (53ª DP), durante diligências realizadas na Operação Espoliador, que resultou na prisão de mais de 200 criminosos por todo o estado, conseguiu deter dois criminosos por tráfico de drogas e associação na Comunidade das Casinhas, (53ª DP), durante diligências realizadas na Operação Espoliador, que resultou na prisão de mais de 200 criminosos por todo o estado, conseguiu detere associação na Comunidade das Casinhas, em Mesquita, na Baixada Fluminense . A ação policial teve o intuito de reforçar a segurança na região e devolver o direito de ir e vir do cidadão.

Na primeira oportunidade, agentes estiveram na Rua Romário, nas Casinhas, quando avistaram um indivíduo em ponto conhecido pelo comercio de produtos ilícitos. Com a aproximação da equipe, o criminoso abandonou um saco plástico e tentou fugir.



Sem sucesso, um dos policiais recolheu o material abandonado, contendo papelotes de drogas, possivelmente crack, e uma quantia em dinheiro em espécie. Enquanto outro policial realizava buscas nas proximidades e conseguiu alcançar e abordar o suspeito identificado pelas iniciais L. D. C. M.



As informações repassadas pela corporação revelam que o indivíduo não tinha antepassados criminais. Ele foi conduzido à unidade policial, juntamente com o material apreendido, para apresentação à Autoridade e a adoção de medidas legais cabíveis.



120 papelotes de crack



Durante a tarde, policiais civis do 53ª DP, em Mesquita, prenderam outro homem que também trabalhava para o trafico na mesma região da Comunidade das Casinhas. Durante a varredura realizada nas imediações do ponto, o indivíduo foi visto com 120 papelotes de material entorpecente análogo ao crack e dinheiro em espécie que foram apreendidos.



O acusado não apresentou negação a ação dos agentes e foi prontamente encaminhado à unidade policial.



Todo o material recolhido pela equipe foi levado para 53º DP, em Mesquita, onde a ocorrência foi formalizada e apresentada à autoridade policial para o registro da apreensão e a adoção das medidas cabíveis de investigação.



A reportagem entrou em contato para possíveis defesas e andamento das investigações e eventuais diligências.



Fuzil AR-15 apreendido na Chatuba





Na última semana, policiais militares do 20º BPM (Mesquita) realizaram uma ação na Chatuba que culminou na apreensão de um fuzil AR-15, calibre 5,56 mm, e drogas , como maconha, cocaína e MDM. O intuito era fortalecer a segurança na região e acabar com as práticas criminosas e ilegais do tráfico.

Dois suspeitos foram autuados por tráfico de drogas e associação para o tráfico, conforme os artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006. Agora, eles seguem a disposição da justiça.