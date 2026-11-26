O espetáculo "Quando Os Sonhos Ganham Voz" da Casa da Música Mesquita - Divulgação/ Ascom

O espetáculo "Quando Os Sonhos Ganham Voz" da Casa da Música MesquitaDivulgação/ Ascom

Publicado 26/11/2026 17:13 | Atualizado 26/11/2026 17:20

Quando Os Sonhos Ganham Voz” marca o encerramento das atividades dos cursos promovidos pela Casa do Músico, da Subsecretaria de Cultura, Esportes, Lazer e Turismo de Mesquita (Semcelt). Na ocasião desta quinta-feira, dia 26, alunos de voz e instrumentais irão se apresentar

O espetáculo “” marca o encerramento das atividades dos cursos promovidos pela Casa do Músico, da Subsecretaria de Cultura, Esportes, Lazer e Turismo de Mesquita (Semcelt). Na ocasião desta quinta-feira, dia 26, alunos de voz e instrumentais irão se apresentar no Centro Cultural Mister Watkins , com todo o aprendizado e conhecimento adquirido durante as aulas.

As apresentações incluem coral e shows solos, que visam mostrar as diferentes formas que a música é capaz de atingir as pessoas que buscam o espaço para aprender e até mesmo como forma de iniciar um processo de profissionalização musical.



“Trata-se de um espaço criado com objetivo de oferecer aprendizado de instrumentos e aulas de canto, além de descobrir novos talentos musicais”, explicou o subsecretário Kléber Rodrigues.



O recital conta com cerca de 100 alunos dos cursos de violão, teclado, saxofone e das aulas de canto. Cada fase de aprendizado dura uma média de três meses. As inscrições são abertas por períodos predeterminados pela organização.



“Os alunos chegam aqui com diferentes objetivos e uma paixão em comum: o amor pela música. Teremos a formação básica de um grupo e a conclusão das turmas intermediárias de outro”, contou o coordenador da Casa do Músico Ricky Oliveira.



A Casa do Música Mesquita



O espaço conta com seis professores, estúdios de gravação e equipamentos de última geração que permitem a realização de todo o processo de aprendizado, análise de material produzido, e até concepção e produção, assim como a gravação de vídeos e material audiovisual.



Aprendizados



Uma das alunas de canto da Casa do Músico Jenifer de Almeida, de 37 anos, que sempre foi apaixonada por música e faz parte do ministério de louvor da igreja que frequenta. Jenifer acabou encontrando mais do que foi buscar.



“Eu começava a falar e perdia a voz. Já tinha procurado ajuda médica com otorrino e alergista e nada resolvia. Durante as aulas o professor identificou o problema, me passou exercícios e hoje eu melhorei muito, aprendi muito graças ao projeto que faz a diferença na vida das pessoas”, relatou.



O espetáculo “Quando Os Sonhos Ganham Voz” terá também a participação dos professores dos cursos e começa às 18h, com entrada gratuita. Vale lembrar que o Centro Cultural Mister Watkins fica na Rua Armando Sales Teixeira, 57, no Centro de Mesquita.