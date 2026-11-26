O espetáculo "Quando Os Sonhos Ganham Voz" da Casa da Música MesquitaDivulgação/ Ascom
Casa do Músico Mesquita promete espetáculo com mais de 100 alunos
Recital de vozes "Quando Os Sonhos Ganham Voz" acontece no Centro Cultural, dia 26, com entrada gratuita
A Casa do Música Mesquita
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