Material apreendido na Chatuba, em MesquitaDivulgação/ PMERJ
Operação contra o tráfico termina com drogas apreendidas na Chatuba
Grupo de criminosos fugiu com a chegada da equipe, abandonando o material no local
Dois presos dois por tráfico de drogas
Disque Denúncia
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Casa do Músico Mesquita promete espetáculo com mais de 100 alunos
Recital de vozes "Quando Os Sonhos Ganham Voz" acontece no Centro Cultural, dia 26, com entrada gratuita
Operação Espoliador prende dois por tráfico de drogas em Mesquita
Apreensão de material ilícito aconteceu na Comunidade das Casinhas; crack e dinheiro em espécie foram encontrados
NAM Mesquita reforça diagnóstico precoce e prevenção de doenças masculinas
Tarde de conversas em alusão ao Novembro Azul reuniu profissionais das áreas de Enfermagem e Psicologia
Pré-matrícula escolar pode ser acompanhada em tempo real em Mesquita
Painel digital dispõe das inscrições divididas de acordo com segmento, bairro, unidade e faixa etária do estudante
Educação de Mesquita forma alunos dos cursos profissionalizantes do NAM
Foram oferecidos cinco modalidades, artesanato, confeitaria, cuidador de idosos, sublimação e panificação
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