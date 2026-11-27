Material apreendido na Chatuba, em Mesquita - Divulgação/ PMERJ

Material apreendido na Chatuba, em MesquitaDivulgação/ PMERJ

Publicado 27/11/2026 12:47

operação realizada pela Polícia Militar na apreensão de trouxinhas de maconha, cápsulas de cocaína, pedras de crack, trouxinhas de ice e um rádio comunicador.

Umarealizada pela Polícia Militar na Chatuba de Mesquita , na Baixada Fluminense, na manhã desta sexta-feira (27) terminou com ade trouxinhas de maconha, cápsulas de cocaína, pedras de crack, trouxinhas de ice e um rádio comunicador.

A ação foi deflagrada após informações de que um grupo criminoso que comanda a região estaria comercializando e montando ‘banquinhas do tráfico’ nas ruas da região, incomodando moradores.



Segundo a PM, agentes receberam as devidas diligências e foram realizar varredura no local. Com a chegada da equipe, os criminosos fugiram, abandonando o material no local. Foram encontradas embalagens plásticas para comércio de ilícitos, maconha em farelo além de anotações e um rádio comunicador do tráfico.



Ao todo, 509 trouxinhas de maconha, 76 cápsulas de cocaína, 56 pedras de crack e 35 trouxinhas de ice foram apreendidas durante a ação na Chatuba de Mesquita. O material foi apresentado na Delegacia de Polícia da região.



O 20º BPM (Mesquita) destaca que não houve confronto ou troca de tiros.



Dois presos dois por tráfico de drogas





Uma operação no início desta semana conseguiu deter dois criminosos por tráfico de drogas e associação na Comunidade das Casinhas , em Mesquita. Um dos suspeitos foi identificado pelas iniciais L. D. C. M. Com ele, os agentes encontraram o material abandonado, contendo papelotes de drogas, possivelmente crack, e uma quantia em dinheiro em espécie.

Outro homem que também trabalhava para o tráfico na mesma região da Comunidade das Casinhas foi preso. Durante a varredura realizada nas imediações do ponto, o indivíduo foi visto com 120 papelotes de material entorpecente análogo ao crack e dinheiro em espécie que foram apreendidos.



Todo o material recolhido pela equipe foi levado para 53º DP, em Mesquita, onde a ocorrência foi formalizada e apresentada à autoridade policial para o registro da apreensão e a adoção das medidas cabíveis de investigação.



Disque Denúncia



Policiais civis da Baixada Fluminense reforçam a importância da participação popular na passagem de informações sobre pontos de venda de drogas, localização de suspeitos, armas e outras atividades ilícitas.



O serviço funciona durante 24 horas, todos os dias da semana, e o telefone é o (21) 98197-9931. A identidade do denunciante é preservada e o sigilo é garantido.

