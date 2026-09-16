Aves apreendidas durante a açãoFoto: Divulgação/Linha Verde

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Enzo Gabriel
Após denúncia feita ao Linha Verde, do Disque Denúncia, a Polícia Militar apreendeu 14 pássaros silvestres em Miguel Pereira. A ação foi realizada no último sábado (12), no bairro Praça da Ponte, enquanto as aves participavam de um torneio de canto.
Foram apreendidos oito coleiros, cinco trinca-ferros e um tico-tico.
A ocorrência foi registrada na 96ª DP e os pássaros foram levados para o Instituto Vida Livre, no Rio de Janeiro.