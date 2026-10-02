Prisão foi feita pela 96ª DPFoto: PCERJ
Homem de 63 anos é assassinado a tiros em fazenda em Miguel Pereira
Crime ocorreu no bairro São José das Rolinhas; executores fugiram em uma motocicleta e a atearam fogo logo em seguida para encobrir rastros
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Homem é preso com carro clonado em Miguel Pereira
Indivíduo foi autuado em flagrante por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, permanecendo preso
Polícia apreende 14 aves silvestres em Miguel Pereira
Pássaros participavam de torneio de canto na Praça da Ponte, segundo informações do 10º Batalhão de Polícia Militar
Homem é preso por tortura em Miguel Pereira
Crime ocorreu em 2024, quando oito pessoas espancaram um indivíduo
Corpo é encontrado no Lago Javary, em Miguel Pereira
Vítima ainda não foi identificada e Polícia Civil investiga o caso
Suspeito de matar estudante em Miguel Pereira é preso pela Polícia Civil
Indivíduo chegou a entrar em confronto com policiais e tentou tomar a arma de um agente
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