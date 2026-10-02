Prisão foi feita pela 96ª DP - Foto: PCERJ

Prisão foi feita pela 96ª DPFoto: PCERJ

Publicado 02/10/2026 21:09

Um homem de 63 anos, que atuava como locatário de uma fazenda situada na Estrada das Zarbone, no bairro São José das Rolinhas, em Miguel Pereira , foi morto a tiros dentro da propriedade após ser abordado por dois criminosos armados. O crime ocorreu na última quarta-feira (30).

Segundo a Polícia Militar, testemunhas relataram que tinham acabado de chegar de Paraíba do Sul para realizar o manejo e os cuidados com os animais da fazenda quando foram surpreendidas pela chegada de uma dupla em uma motocicleta sem placa, usando capacetes.

Ao desembarcarem do veículo, os suspeitos questionaram o grupo sobre quem seria o responsável pelo imóvel rural. Assim que a vítima se identificou como o encarregado da fazenda, os invasores efetuaram diversos disparos de arma de fogo diretamente contra ela e fugiram rapidamente do local.

Durante as buscas na região, equipes das polícias Militar e Civil localizaram a motocicleta utilizada na ação criminosa abandonada em uma estrada vicinal próxima. O veículo estava totalmente carbonizado e com a numeração do chassi raspada, em uma clara tentativa de dificultar a identificação dos autores.

A perícia técnica da Polícia Civil esteve na cena do crime, onde recolheu dois estojos de munição calibre .380. Após os procedimentos periciais, o corpo da vítima foi removido por agentes do Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

As testemunhas compareceram à 96ª Delegacia de Polícia, onde prestaram depoimento oficial. O caso foi registrado como homicídio doloso, e as autoridades policiais seguem investigando o caso para apurar a autoria e a motivação do crime. Até o momento, as identidades dos envolvidos não foram divulgadas e nenhum suspeito foi preso.