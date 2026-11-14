Natal Sesc em Miguel Pereira - Foto: Luan Costa

Natal Sesc em Miguel PereiraFoto: Luan Costa

Publicado 14/11/2026 16:16

Miguel Pereira vai receber uma programação especial do Natal Sesc RJ 2026. A inauguração da decoração está marcada para o dia 20 de novembro, no Lago Javari, que ganhará uma árvore de Natal iluminada com microlâmpadas. A abertura também contará com uma apresentação gratuita do Cortejo Brincante de Natal, realizada pela Companhia Arteira, a partir das 19h.





As atrações natalinas continuam no dia 29 de novembro. Dessa vez, o encontro será na Rua Coberta, onde o Papai Noel fará uma visita especial, das 16h às 20h. A programação permitirá que crianças e familiares conheçam o personagem e registrem o momento com fotografias.



As atividades fazem parte do Natal Sesc RJ 2026, que neste ano tem como tema “Vem viver + presente” e pretende transformar espaços públicos de 44 localidades fluminenses em cenários iluminados, com atrações culturais gratuitas para moradores e visitantes. LEIA MAIS: Natal Sesc terá árvore de 33 metros e espetáculo gratuito em Petrópolis As atrações natalinas continuam no dia 29 de novembro. Dessa vez, o encontro será na Rua Coberta, onde o Papai Noel fará uma visita especial, das 16h às 20h. A programação permitirá que crianças e familiares conheçam o personagem e registrem o momento com fotografias.As atividades fazem parte do Natal Sesc RJ 2026, que neste ano tem como tema “Vem viver + presente” e pretende transformar espaços públicos de 44 localidades fluminenses em cenários iluminados, com atrações culturais gratuitas para moradores e visitantes.

Programação em outras cidades do Vale do Café



Além de Miguel Pereira, outros municípios da região também receberão a iniciativa. Em Pinheiral, a abertura será no dia 17 de novembro, na Praça Brasil, com iluminação especial e cortejo natalino do Churumello Circus, às 14h.

Em Paty do Alferes, a decoração será inaugurada no dia 18, na Praça George Jacob Abdue, no Centro. O espaço ganhará uma estrutura instagramável em formato de bola natalina e iluminação especial no pergolado. O Churumello Circus também está previsto para se apresentar no município no dia 19 de dezembro.



Já em Barra do Piraí, a Praça Nilo Peçanha, no Centro, receberá a fanfarra Sinfônica Ambulante no dia 20 de novembro. A inauguração da árvore de Natal está marcada para o dia 21, enquanto a visita do Papai Noel acontecerá em 7 de dezembro. O espaço também contará com estruturas instagramáveis em formato de bola natalina, estrela e caixa de presente, além de iluminação especial.

Natal em 44 localidades do estado





A programação é gratuita e conta com o apoio das prefeituras municipais e dos sindicatos do comércio varejista. As atividades seguem até o início de janeiro de 2027. A agenda completa será disponibilizada no O Natal Sesc RJ 2026 contará com árvores natalinas, espaços instagramáveis, visitas do Papai Noel, apresentações musicais, fanfarras e cortejos em diferentes regiões do estado. A proposta é estimular a convivência entre famílias e amigos, além de movimentar o comércio, o turismo e a economia dos municípios participantes.A programação é gratuita e conta com o apoio das prefeituras municipais e dos sindicatos do comércio varejista. As atividades seguem até o início de janeiro de 2027. A agenda completa será disponibilizada no site



