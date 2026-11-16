Unidade será a oitava da instituição no Rio de Janeiro - Foto: Divulgação/Sesc RJ

Unidade será a oitava da instituição no Rio de JaneiroFoto: Divulgação/Sesc RJ

Publicado 16/11/2026 14:48

O Sesc RJ está com 21 vagas de emprego abertas para profissionais que irão trabalhar no Hotel Sesc Miguel Pereira , na Região Centro-Sul Fluminense, com inauguração prevista para o próximo ano. As oportunidades contemplam candidatos com formação nos níveis fundamental, médio e superior, em diferentes áreas de atuação. Os interessados podem se inscrever até o dia 22 de novembro, exclusivamente pela internet.





As vagas abrangem funções operacionais, administrativas, técnicas e de supervisão. Entre os cargos disponíveis estão auxiliar e ajudante de cozinha, camareiro, roupeiro, garçom, garçonete, barman, atendente presencial, atendente de recepção de hotel, bombeiro hidráulico, eletricista e assistente de almoxarifado.



Também há oportunidades para assistente de rotinas administrativas, cozinheiro, confeiteiro, supervisor de governança hoteleira, supervisor de recepção, supervisor de manutenção, analista de eventos, analista de comunicação visual, nutricionista e coordenador de hospitalidade.

LEIA MAIS: Miguel Pereira recebe programação especial do Natal Sesc As vagas abrangem funções operacionais, administrativas, técnicas e de supervisão. Entre os cargos disponíveis estão auxiliar e ajudante de cozinha, camareiro, roupeiro, garçom, garçonete, barman, atendente presencial, atendente de recepção de hotel, bombeiro hidráulico, eletricista e assistente de almoxarifado.Também há oportunidades para assistente de rotinas administrativas, cozinheiro, confeiteiro, supervisor de governança hoteleira, supervisor de recepção, supervisor de manutenção, analista de eventos, analista de comunicação visual, nutricionista e coordenador de hospitalidade.

Benefícios e etapas da seleção







Entre as vantagens estão assistência médica e odontológica, vale-refeição ou alimentação, previdência privada, seguro de vida e assistência funeral. O pacote também inclui auxílio-creche ou babá, descontos em cursos e livros do Senac RJ e acesso à credencial plena do Sesc RJ, entre outros benefícios.



As inscrições devem ser feitas até 22 de novembro. O processo seletivo é realizado pela plataforma Trabalhe Conosco do Sesc RJ . Na página, os candidatos podem consultar os requisitos exigidos para cada função, além de informações sobre as etapas da seleção, carga horária e benefícios oferecidos.Entre as vantagens estão assistência médica e odontológica, vale-refeição ou alimentação, previdência privada, seguro de vida e assistência funeral. O pacote também inclui auxílio-creche ou babá, descontos em cursos e livros do Senac RJ e acesso à credencial plena do Sesc RJ, entre outros benefícios.As inscrições devem ser feitas até 22 de novembro.

Novo hotel terá mais de 70 suítes

O Hotel Sesc Miguel Pereira está em construção nas proximidades do Lago Javary, um dos principais pontos turísticos do município. A unidade será a oitava estrutura hoteleira da instituição no estado do Rio de Janeiro e ocupará uma área superior a 7 mil metros quadrados.



O complexo terá dois pavimentos e mais de 70 suítes, além de recepção com lobby monumental, espaços infantil, fitness e de coworking, living, sala de jogos, restaurante e estacionamento.



A estrutura também contará com piscina integrada a uma praça externa arborizada, cafeteria, loja de souvenirs e uma estação exclusiva para a Maria Fumaça. A proposta é permitir que os hóspedes embarquem diretamente no trem turístico, que percorre pontos históricos e paisagens da cidade.



Outro espaço previsto no projeto é o rooftop, que terá uma horta sustentável e uma área destinada a happy hour, com lounge e bar com vista panorâmica da região.



A unidade faz parte da rede de hospedagem do Sesc RJ, que reúne hotéis em diferentes destinos fluminenses.