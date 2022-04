Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga - Divulgação/Myke Sena

Ministro da Saúde, Marcelo QueirogaDivulgação/Myke Sena

Publicado 17/04/2022 21:21 | Atualizado 17/04/2022 21:41

Brasília - O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou o fim da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (Espin) no país. A decisão foi divulgada neste domingo por meio de um pronunciamento oficial transmitido em cadeia nacional de rádio e TV.

"Continuaremos a conviver com o vírus. O Ministério da Saúde permanece vigilante e preparado para adotar todas as ações necessárias para garantir a saúde dos brasileiros, em total respeito à Constituição Federal. Enfim, a saúde é um direito de todos e um dever do Estado", disse Queiroga.

Queiroga destacou que a decisão se dá por causa da melhora no cenário da pandemia e à ampla taxa de vacinação. O chefe da pasta também informou que um ato normativo será publicado, oficializando a medida. A decisão vem sendo debatida desde o início do ano, e em março, o ministro alegou que não tomaria a decisão sozinho, mas também escutaria a opinião de secretários da pasta sobre o assunto.

A mudança afeta 170 regras no Ministério da Saúde como o uso emergencial de vacinas, como a Coronavac, compras sem licitação e outras demandas relacionadas à pandemia. Atualmente, o número de vacinados, contra a covid, com ao menos uma dose, é superior a 176 milhões no país, o equivalente a 82,08% dos brasileiros.

Na última quinta-feira, a Organização Mundial de Saúde (OMS) disse que contestou a avaliação de que a pandemia da covid-19 possa passar a ser considerada uma "endemia". O diretor executivo da OMS, Mike Ryan, disse que "de maneira nenhuma" essa classificação pode ser feita, no quadro atual da emergência de saúde. "Mudar de pandemia para endemia é apenas alterar o rótulo, nós precisamos de um controle sustentado do vírus", enfatizou, em sessão de perguntas e resposta da entidade.