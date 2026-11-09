Premiação aconteceu na Cidade das Artes, no Rio, reunindo estudantes, escritores, familiares e professores - Foto: Divulgação/Firjan

Premiação aconteceu na Cidade das Artes, no Rio, reunindo estudantes, escritores, familiares e professores Foto: Divulgação/Firjan

Publicado 09/11/2026 15:38 | Atualizado 09/11/2026 16:25

Prêmio Rio de Letras - concurso literário estadual voltado para estudantes do Ensino Médio das Escolas Firjan SESI e da - concurso literário estadual voltado para estudantes do Ensino Médio das Escolas Firjan SESI e da Rede Pública Estadual de Ensino (Seeduc-RJ) - premiou jovens autores de diferentes regiões fluminenses em sua terceira edição. O projeto visa incentivar a leitura, a escrita crítica e o exercício da cidadania, consolidando-se como uma importante vitrine para a nova geração literária do Estado do Rio de Janeiro.

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Nesta edição, que teve como tema central “Inteligência Artificial e Criatividade”, os jovens concorreram nas categorias Conto, Crônica e Poesia, contando com a curadoria técnica e a avaliação das obras feitas diretamente por membros da Academia Brasileira de Letras (ABL).

