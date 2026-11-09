Premiação aconteceu na Cidade das Artes, no Rio, reunindo estudantes, escritores, familiares e professores Foto: Divulgação/Firjan
O Prêmio Rio de Letras - concurso literário estadual voltado para estudantes do Ensino Médio das Escolas Firjan SESI e da Rede Pública Estadual de Ensino (Seeduc-RJ) - premiou jovens autores de diferentes regiões fluminenses em sua terceira edição. O projeto visa incentivar a leitura, a escrita crítica e o exercício da cidadania, consolidando-se como uma importante vitrine para a nova geração literária do Estado do Rio de Janeiro.
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Nesta edição, que teve como tema central “Inteligência Artificial e Criatividade”, os jovens concorreram nas categorias Conto, Crônica e Poesia, contando com a curadoria técnica e a avaliação das obras feitas diretamente por membros da Academia Brasileira de Letras (ABL).
Entre os homenageados que se destacaram entre centenas de trabalhos inscritos, estão estudantes de municípios do Norte e Noroeste Fluminense, vindos de cidades como Campos dos Goytacazes, Santo Antônio de Pádua, Miracema, Bom Jesus do Itabapoana e Itaocara.
A cerimônia oficial de premiação aconteceu na Cidade das Artes Bibi Ferreira, na capital fluminense, reunindo cerca de mil participantes, entre estudantes, familiares, professores e escritores, além de contar com a apresentação dos renomados autores e comunicadores Thalita Rebouças e Lázaro Ramos.
A edição deste ano trouxe debates profundos sobre o impacto do avanço tecnológico na produção intelectual e no futuro das profissões. O presidente da Firjan, Luiz Césio Caetano, destacou que a iniciativa integra o compromisso da instituição com uma educação que ultrapassa os limites da sala de aula.
Segundo Caetano, desenvolver a capacidade de criar, interpretar e expressar ideias é essencial à formação dos jovens, especialmente diante das transformações provocadas pela inteligência artificial no mundo do trabalho. Caetano enfatizou que o estímulo à criatividade e à capacidade de expressão precisa caminhar lado a lado com as demandas tecnológicas e a evolução profissional do mercado atual.
Desenvolvimento de talento
A subsecretária de Gestão Administrativa, Luciana Magalhães, também corroborou a visão institucional sobre a atualidade do tema escolhido. A subsecretária apontou que o concurso estimula uma reflexão fundamental sobre como conciliar os avanços tecnológicos com a capacidade especificamente humana de pensar, agir e sentir.
Luciana ressaltou que o resultado demonstra a força e a qualidade da rede estadual de ensino quando os estudantes encontram oportunidades estruturadas e incentivo adequado para desenvolver seus talentos e produzir literatura de alto nível. Ao todo, foram escolhidos 54 contos, crônicas e poesias que agora compõem uma coletânea oficial publicada pela Firjan SESI, disponibilizada em versões impressa e digital.
O escritor e acadêmico Godofredo de Oliveira Neto ressaltou que a leitura dos trabalhos proporcionou uma verdadeira renovação de perspectivas dentro da própria instituição. Em seu discurso, ele lembrou que a literatura não deve ser considerada um capricho, mas sim uma necessidade humana fundamental e tão importante quanto outros elementos essenciais à vida.
Reconhecimento abrangente
No recorte regional, o melhor resultado do Norte Fluminense foi obtido por Sauli Coutinho Lima, estudante da 1ª série do Ensino Médio do CIEP 417 José do Patrocínio, localizado em Campos dos Goytacazes. Já o Noroeste Fluminense teve quatro estudantes premiadas, com destaque para Aimée Guimarães Cretton, da 2ª série do Colégio Estadual Frei Tomás, de Itaocara, que conquistou o primeiro lugar na categoria Conto.
A região também foi representada por Ana Vitória Souza Andrade, da 1ª série do Colégio Estadual Manoel Rodrigues de Barros (Miracema); Maria Eduarda Souza de Almeida, da 2ª série do Colégio Estadual Alcinda Lopes Pereira Pinto (Bom Jesus do Itabapoana); e Camila da Silva Massena, da 3ª série do Colégio Estadual Almirante Barão de Teffé (Santo Antônio de Pádua).
Além de consagrar os jovens escritores, a iniciativa da Firjan SESI e da Seeduc fez questão de reconhecer publicamente o trabalho das escolas, dos professores orientadores e dos coordenadores envolvidos no desenvolvimento das produções literárias. As premiações distribuídas aos vencedores variaram de acordo com a categoria e a colocação alcançada, incluindo a entrega de tablets, leitores digitais Kindle, troféus personalizados, coletâneas literárias e exemplares do livro físico do Prêmio Rio de Letras.
A cerimônia oficial de premiação aconteceu na Cidade das Artes Bibi Ferreira, na capital fluminense, reunindo cerca de mil participantes, entre estudantes, familiares, professores e escritores, além de contar com a apresentação dos renomados autores e comunicadores Thalita Rebouças e Lázaro Ramos.
A edição deste ano trouxe debates profundos sobre o impacto do avanço tecnológico na produção intelectual e no futuro das profissões. O presidente da Firjan, Luiz Césio Caetano, destacou que a iniciativa integra o compromisso da instituição com uma educação que ultrapassa os limites da sala de aula.
Segundo Caetano, desenvolver a capacidade de criar, interpretar e expressar ideias é essencial à formação dos jovens, especialmente diante das transformações provocadas pela inteligência artificial no mundo do trabalho. Caetano enfatizou que o estímulo à criatividade e à capacidade de expressão precisa caminhar lado a lado com as demandas tecnológicas e a evolução profissional do mercado atual.
Desenvolvimento de talento
A subsecretária de Gestão Administrativa, Luciana Magalhães, também corroborou a visão institucional sobre a atualidade do tema escolhido. A subsecretária apontou que o concurso estimula uma reflexão fundamental sobre como conciliar os avanços tecnológicos com a capacidade especificamente humana de pensar, agir e sentir.
Luciana ressaltou que o resultado demonstra a força e a qualidade da rede estadual de ensino quando os estudantes encontram oportunidades estruturadas e incentivo adequado para desenvolver seus talentos e produzir literatura de alto nível. Ao todo, foram escolhidos 54 contos, crônicas e poesias que agora compõem uma coletânea oficial publicada pela Firjan SESI, disponibilizada em versões impressa e digital.
O escritor e acadêmico Godofredo de Oliveira Neto ressaltou que a leitura dos trabalhos proporcionou uma verdadeira renovação de perspectivas dentro da própria instituição. Em seu discurso, ele lembrou que a literatura não deve ser considerada um capricho, mas sim uma necessidade humana fundamental e tão importante quanto outros elementos essenciais à vida.
Reconhecimento abrangente
No recorte regional, o melhor resultado do Norte Fluminense foi obtido por Sauli Coutinho Lima, estudante da 1ª série do Ensino Médio do CIEP 417 José do Patrocínio, localizado em Campos dos Goytacazes. Já o Noroeste Fluminense teve quatro estudantes premiadas, com destaque para Aimée Guimarães Cretton, da 2ª série do Colégio Estadual Frei Tomás, de Itaocara, que conquistou o primeiro lugar na categoria Conto.
A região também foi representada por Ana Vitória Souza Andrade, da 1ª série do Colégio Estadual Manoel Rodrigues de Barros (Miracema); Maria Eduarda Souza de Almeida, da 2ª série do Colégio Estadual Alcinda Lopes Pereira Pinto (Bom Jesus do Itabapoana); e Camila da Silva Massena, da 3ª série do Colégio Estadual Almirante Barão de Teffé (Santo Antônio de Pádua).
Além de consagrar os jovens escritores, a iniciativa da Firjan SESI e da Seeduc fez questão de reconhecer publicamente o trabalho das escolas, dos professores orientadores e dos coordenadores envolvidos no desenvolvimento das produções literárias. As premiações distribuídas aos vencedores variaram de acordo com a categoria e a colocação alcançada, incluindo a entrega de tablets, leitores digitais Kindle, troféus personalizados, coletâneas literárias e exemplares do livro físico do Prêmio Rio de Letras.
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