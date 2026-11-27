A estratégia e a investigação conduzidas pela Promotoria de Justiça de Miracema embasaram a condenação dos 18 integrantes da facção criminosa - Foto: Reprodução/Instagram

A estratégia e a investigação conduzidas pela Promotoria de Justiça de Miracema embasaram a condenação dos 18 integrantes da facção criminosa Foto: Reprodução/Instagram

Publicado 27/11/2026 22:13 | Atualizado 27/11/2026 22:23



A 2ª Vara de Justiça de Miracema, na Região Noroeste Fluminense, condenou 18 pessoas ligadas à facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP) por crimes praticados no município. A sentença atende a uma ação movida pela Promotoria de Justiça de Miracema, vinculada ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), que apurou a associação criminosa e suas atividades nos bairros Demétrio, Jardim Beverly e Santa Teresa.



De acordo com a apuração do MPRJ, o grupo formava uma estrutura organizada voltada para o tráfico de drogas, contando com liderança definida, divisão de funções, comunicação permanente entre os integrantes e mecanismos rígidos de controle territorial. As penas impostas pela Justiça aos condenados variam de três anos e dois meses a sete anos e oito meses de prisão.



As condenações decorrem do crime de associação para o tráfico de drogas, com os agravantes de emprego de arma de fogo e envolvimento de adolescentes. Segundo o Ministério Público, a decisão representa um avanço na responsabilização judicial de grupos criminosos que buscam consolidar territórios no interior por meio da venda de entorpecentes, da intimidação de moradores e da atuação armada.



Conforme detalhado na denúncia, a organização mantinha uma divisão clara de tarefas: havia integrantes responsáveis desde a administração e distribuição das drogas até a arrecadação do dinheiro proveniente das vendas e a proteção armada dos pontos de comercialização.

Os investigadores também identificaram mecanismos internos de controle e uma cadeia de comando encarregada de coordenar as atividades e monitorar o funcionamento da facção na cidade. Entre os condenados está Victor Fernandes Tostes, apontado pelo Ministério Público como uma das principais lideranças da organização. Ele recebeu a maior pena do processo: sete anos e oito meses de prisão.

Funções de gerência

de dentro da prisão

A investigação revelou que, mesmo já estando encarcerado, Victor continuava exercendo funções de comando à distância. Ele utilizava contatos telefônicos para transmitir ordens, fiscalizar a comercialização de entorpecentes, cobrar valores e acompanhar de perto toda a movimentação financeira do grupo em Miracema.



Além da liderança, o MPRJ identificou integrantes que desempenhavam funções intermediárias de gerência. Esses membros eram responsáveis por abastecer os vendedores com drogas, recolher os valores arrecadados nos pontos de venda e encaminhar os recursos financeiros à chefia. Na base da estrutura, outros condenados atuavam diretamente na comercialização das drogas e na segurança armada dos territórios dominados pela facção.



Para comprovar a participação de cada envolvido e reconstruir a dinâmica da organização, um dos elementos fundamentais foi a análise pericial de aparelhos celulares apreendidos durante as investigações. O material extraído incluiu mensagens de texto, áudios, imagens e conversas em grupos de WhatsApp, que permitiram cruzar dados, identificar a hierarquia e mapear a rotina criminosa do bando.

Ação eficiente do MPRJ

no combate ao tráfico

De acordo com o Ministério Público, o conjunto de provas reunido demonstrou de forma contundente a existência de uma estrutura criminosa organizada e com domínio territorial em Miracema. Para o órgão, o desfecho judicial reforça a importância do enfrentamento contínuo às facções no interior do estado.



Ainda segundo a avaliação do MPRJ, a sentença evidencia a eficácia da atuação integrada entre a investigação criminal, a perícia técnica, o Ministério Público e o Poder Judiciário para responsabilizar membros de organizações criminosas. O combate ao crime organizado no Noroeste Fluminense vem sendo intensificado pelas forças de segurança por meio de ações integradas permanentes na região.





