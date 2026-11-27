A estratégia e a investigação conduzidas pela Promotoria de Justiça de Miracema embasaram a condenação dos 18 integrantes da facção criminosa Foto: Reprodução/Instagram
De acordo com a apuração do MPRJ, o grupo formava uma estrutura organizada voltada para o tráfico de drogas, contando com liderança definida, divisão de funções, comunicação permanente entre os integrantes e mecanismos rígidos de controle territorial. As penas impostas pela Justiça aos condenados variam de três anos e dois meses a sete anos e oito meses de prisão.
As condenações decorrem do crime de associação para o tráfico de drogas, com os agravantes de emprego de arma de fogo e envolvimento de adolescentes. Segundo o Ministério Público, a decisão representa um avanço na responsabilização judicial de grupos criminosos que buscam consolidar territórios no interior por meio da venda de entorpecentes, da intimidação de moradores e da atuação armada.
Conforme detalhado na denúncia, a organização mantinha uma divisão clara de tarefas: havia integrantes responsáveis desde a administração e distribuição das drogas até a arrecadação do dinheiro proveniente das vendas e a proteção armada dos pontos de comercialização.
Funções de gerência
de dentro da prisão
Além da liderança, o MPRJ identificou integrantes que desempenhavam funções intermediárias de gerência. Esses membros eram responsáveis por abastecer os vendedores com drogas, recolher os valores arrecadados nos pontos de venda e encaminhar os recursos financeiros à chefia. Na base da estrutura, outros condenados atuavam diretamente na comercialização das drogas e na segurança armada dos territórios dominados pela facção.
Para comprovar a participação de cada envolvido e reconstruir a dinâmica da organização, um dos elementos fundamentais foi a análise pericial de aparelhos celulares apreendidos durante as investigações. O material extraído incluiu mensagens de texto, áudios, imagens e conversas em grupos de WhatsApp, que permitiram cruzar dados, identificar a hierarquia e mapear a rotina criminosa do bando.
Ação eficiente do MPRJ
no combate ao tráfico
Ainda segundo a avaliação do MPRJ, a sentença evidencia a eficácia da atuação integrada entre a investigação criminal, a perícia técnica, o Ministério Público e o Poder Judiciário para responsabilizar membros de organizações criminosas. O combate ao crime organizado no Noroeste Fluminense vem sendo intensificado pelas forças de segurança por meio de ações integradas permanentes na região.
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