Frango brasileiro na China testou positivo para a covid-19

O governo da cidade de Shenzhen, na China, afirmou, ontem, que frangos importados de frigorífico brasileiro testaram positivo para a covid-19. Segundo a administração local, a contaminação foi constatada após a retirada de uma pequena amostra de asas de frango por centros locais de controle de doenças, procedimento de praxe realizado desde julho para conter a possível entrada do vírus no país.



O governo chinês alega que o frango é proveniente da Aurora Alimentos, de Santa Catarina. Em comunicado, o Ministério da Agricultura (Mapa) afirmou que, segundo o Escritório de Prevenção e Controle de Epidemiologia de Shenzhen, todos que manusearam a carne contaminada testaram negativo para o novo coronavírus.



O ministério informa que, segundo nota publicada no site do município de Shenzhen, outras amostras do mesmo lote de frangos testaram negativo para a covid-19.



Qualidade



Apesar das acusações chinesas, o Mapa reforça, em nota, que ainda não havia sido notificado oficialmente pelas autoridades locais e, tão logo, consultou a Administração-Geral de Aduanas da China (GACC), responsável pela habilitação de estabelecimentos exportadores e que controlam atividades aduaneiras, para buscar esclarecimentos.



O Mapa reitera prezar pela qualidade de todos os produtos produzidos sob o Serviço de Inspeção Federal (SIF) que, segundo o ministério, obedecem protocolos para garantir a saúde pública.



Capacidade infectiva



Alberto Chebabo, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, alerta que presença de material genético do vírus não significa que as asas de frango tenham capacidade infectante.



"Para avaliar com profundidade, teria que submeter esse material a uma cultura de célula para saber como esse vírus vai se comportar", afirma. O especialista aponta que o lote possivelmente foi contaminado por um ou mais funcionários da fábrica que testaram positivo para a covid-19 e, ao manusear, teriam passado para o lote.



OMS



O comando da Organização Mundial de Saúde (OMS) foi questionado durante entrevista coletiva ontem, sobre a notícia das amostras de frango. "Vamos continuar a monitorar, mas não há evidência de que o alimento ou a cadeia de alimentos esteja participando na transmissão desse vírus", afirmou o diretor executivo da entidade, Michael Ryan.

