A ativista sueca Greta Thunberg, de 16 anos, foi eleita pela revista “Time” como a “Pessoa do Ano”. A jovem ficou famosa por liderar um movimento em favor do meio ambiente e contra as mudanças climáticas. As informações são do G1.

Em 2018, Greta passou a inspirar um ato conhecido como “Fridays For Future” ao deixar de frequentar as aulas às sextas-feiras em protesto ao aquecimento global. Além de ter participado de eventos como a COP25 e o Fórum Econômico Mundial.

Nessa terça-feira (10), a estudante foi chamada de “pirralha” pelo presidente Jair Bolsonaro ao responder a uma pergunta sobre o assassinato de dois indígenas no Maranhão. Greta disse que os povos indígenas do Brasil estão sendo assassinados por proteger as florestas.