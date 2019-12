Johnny Mathis não imaginou que se tornaria um herói ao voltar do trabalho no último final de semana, no Texas, onde mora. O homem tinha acabado de sair do elevador quando se deparou com uma mulher e seu cachorro na coleira esperando para subir. Assim que a dona entrou, a porta fechou e o animal ficou preso do lado de fora.

O acidente teria sido fatal se Johnny não estivesse lá para salvar o cão em perigo. No instante em que percebeu o que estava acontecendo, Johnny sai correndo e segura o cachorro, tentando tirá-lo da coleira o mais rápido possível.

"Todo o tempo consegui ouvir a dona do animal gritando de dentro do elevador, mas já era tarde", contou ao site The Dodo. Por sorte, ele conseguiu soltar o cão e devolvê-lo para a mulher, que tinha se mudado para o prédio há pouco tempo e não estava costumada a pegar elevador na companhia do animal. "Estou feliz de ter conseguido reagir e ter salvo o cachorro. Ela ama aquele cão", finaliza.