Uma baleia cachalote foi encontrada morta em uma ilha no norte da Escócia com mais de 100 quilos de lixo dentro de seu estômago. Animal foi encontrado no dia 1º de dezembro na Ilha de Harris.

Segundo a CNN, a entidade que cuidou do resgate da baleia encontrou diversos itens como cordas, plásticos e outros materiais usados para pesca. Entretanto, não existem indícios que comprovem a ligação entre a ingestão de lixo e a morte do animal.

Como a baleia pesava mais de 20 toneladas, as autoridades não conseguiram remover o animal da praia. Com isso, os membros da guarda-costeira, com a ajuda de voluntários, enterraram a cachalote na praia.