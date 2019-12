Vídeo: criança chora de emoção ao receber última dose de quimioterapia

Em agosto de 2016, quando tinha apenas seis anos, Steven Cotter, da cidade de Norman, em Oklahoma, nos Estados Unidos, foi diagnosticado com leucemia linfocítica aguda (LLA). Poucos dias após a descoberta da doença, o garoto, que hoje tem nove anos, iniciou o tratamento contra o câncer.

Durante todos esses anos, Cotter passou por quimioterapia e, no último sábado, tomou sua última dose. Em um vídeo emocionante, divulgado pela mãe, Ashley, em seu Facebook, é possível ver o garoto extremamente emocionado diante da situação. Nas imagens, ele aparece na mesa de jantar e com fileiras de medicamentos em sua frente.

Ao tomar o remédio final, ele chora de alegria. Em entrevista à rede de televisão ABC, Ashely conta que, nos últimos três anos, o filho passou por muitas transfusões de sangue, plaquetas, além de tomar muitos medicamentos e passar diversas internações. Sobre a comemoração do menino, a mãe diz que "não poderia estar mais orgulhosa".

O vídeo com a última dose de quimioterapia viralizou. Nos comentários, muitos internautas celebraram junto. "Ele estava tão feliz que não conseguiu segurar as lágrimas", diz um. "Feliz que essa parte da vida dele acabou", pontua outro. "Isso me fez chorar. Estou tão feliz que esse pequeno garoto mandou o câncer para bem longe", ressalta mais um.