Vídeo: Menina de 17 anos sequestra avião e bate em prédio

Califórnia - Uma adolescente de 17 anos protagonizou um episódio incomum ao tentar sequestrar um avião de pequeno porte e bater com a aeronave em um prédio de um aeroporto. O acidente aconteceu na última quarta-feira no estado da Califórnia, nos Estados Unidos.

Após conseguir ligar o motor do avião, a adolescente começou a manobrar a aeronave e acabou colidindo com a barra que delimita o território do aeroporto e em um dos prédios do local. Apesar do susto, ninguém se feriu no episódio. Confira o registro do acidente:

PLANE CRASH VIDEO: The Fresno Yosemite International Airport has released video of a plane that was stolen by a 17-year-old girl and crashed into a chain-link fence on Wednesday morning.



December 18, 2019

Ao entrar no avião, os policiais encontraram a jovem desorientada utilizando fones de ouvido. As autoridades estão investigando as motivações da adolescente. Entretanto, não existem indícios de ligação com qualquer ato terrorista.