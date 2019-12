Liga Árabe condena abertura de escritório comercial brasileiro em Jerusalém

Cairo - A Liga Árabe condenou nesta quinta-feira a abertura de um escritório comercial do Brasil em Jerusalém e alertou o país sul-americano sobre a possibilidade de transferir sua embaixada para a Cidade Santa.



"A Liga Árabe acredita que a decisão do Brasil é unilateral e ilegítima e considera que apoia políticas ilegais de ocupação israelense", indica um comunicado da organização, que fez uma reunião de emergência no Cairo a pedido da Palestina.



Numa cerimônia realizada no domingo em Israel na abertura da representação brasileira, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidente Jair Bolsonaro, confirmou a intenção de seu pai de mudar a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém.



A Liga Árabe também alertou que a mudança na política de Brasília "prejudicará seriamente as relações e os interesses árabe-brasileiros".



Durante sua visita a Israel em março, Jair Bolsonaro anunciou a abertura de um escritório da Apex (a agência brasileira de promoção de comércio e investimento) em Jerusalém, uma iniciativa que ele definiu como o primeiro passo para a transferência da embaixada .



O status de Jerusalém é uma das questões mais delicadas no conflito israelense-palestino.



Israel ocupa Jerusalém leste desde a guerra de 1967 e anexou a região, um ato que nunca foi reconhecido pela comunidade internacional.



Israel considera toda a cidade como sua capital, enquanto os palestinos querem fazer de Jerusalém leste a capital do Estado que almejam criar.



A maioria das embaixadas está localizada em Tel Aviv para evitar interferências em possíveis negociações entre israelenses e palestinos.



Se transferir a embaixada, Bolsonaro imitará o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que mudou sua sede diplomática para Jerusalém em maio de 2018.



Na época, o governo israelense disse que outros países seguiriam o mesmo exemplo. Até o momento, apenas a Guatemala fez a transferência e mantém sua embaixada em Jerusalém.



O Paraguai instalou uma embaixada em Jerusalém mas logo regressou a Tel Aviv, provocando a cólera de Israel, que fechou sua representação em Assunção.



Em março, a Hungria abriu uma representação comercial em Jerusalém.