Gato fofo separa discussão dos donos de forma engraçada

A norte-americana Amy Gillam quase nunca briga com seu marido. "Durante três anos que estamos juntos, podemos contar nos dedos as vezes que brigamos", escreveu. Porém, no último final de semana os dois tiveram uma discussão. Eles estavam gritando um com o outro quando algo engraçado aconteceu: o gato deles decidiu acabar com a briga.

"De repente, nosso gato fofo chamado Dude subiu no meu peito, olhou bem no meu rosto e miou o mais alto que ele já tinha miado em toda sua vida", continuou na postagem em um grupo do Facebook. "Fui responder falando alguma coisa e ele miou de novo na minha cara! Como se estivesse gritando 'não fale assim com meu pai'", finaliza.

A técnica do gato deu certo, já que depois disso os dois humanos pararam de discutir e começaram a rir.