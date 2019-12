Crianças gastam mais de R$ 2 mil em brinquedos usando assistente de voz

Veronica Estell, de 26 anos, ficou muito surpresa ao receber uma caixa com brinquedos em sua casa, no Michigan, Estados Unidos. Ela não havia comprado nada pela internet e achou que fosse presentes de parentes para os filhos, Aryss e Cameron, de seis e quatro anos, respectivamente. Até que ela descobriu a verdade: as crianças fizeram a compra.

A mãe explica que os filhos escolheram os "presentes de Natal adiantados" pela Amazon usando a assistente de voz, 'Alexa'. Como o cartão de crédito dela estava salvo, a compra foi paga e entrege de forma automática. No total, os brinquedos custaram 700 dólares (cerca de R$ 2.870).



Em um vídeo no Facebook é possível assistir Veronica confrontando os filhos: "Como vocês não me compraram nada?", brinca ela. Ela também escreve na legenda que só descobriu a "fraude" porque a filha mais velha chamou o irmão gritando "Cam, nossa compra chegou!".



A filmagem já foi vista mais de 5,6 milhões de vezes. Assista:



"Fraude de cartão de crédito", brinca mãe

Ao Daily Mail Veronica conta que não desconfiou dos filhos porque o pacote não tinha nome. Então, ela achou que fosse da avó deles, que mora no Texas, Estados Unidos. Quando Aryss "se entregou" falando que a compra que ela tinha feito com o irmão chegou, ela entendeu.



"Perguntei 'Vocês pediram tudo isso?' e ela me respondeu bem confiante "Sim, nós pedimos para a Alexa [assistente de voz da Amazon] e ela nos mandou. Eles compraram bonecas LOL, a Casa dos Sonhos da Barbie, algumas bonecas Barbie, bonecos do PJ Masks, além de um pacote com 48 pilhas. Tudo custou 400 dólares (R$ 1640). Eles ainda compraram algumas coisas em promoção no site, mas consegui cancelar a compra antes que fosse enviada", conta.



Depois da confusão, a mãe disse que iria contar para o pai das crianças e elas ficaram de castigo. Ela ainda brincou que eles seriam "presos por fraude no cartão de crédito".



Os internautas que assistiram o vídeo acharam o caso hilário, muitos ainda comentaram para Veronica deixar as crianças ficar com os brinquedos . "Eles fizeram as compras de Natal, o que significa que salvaram você de ter que comprar tudo isso. Embrulhe tudo e deixe embaixo da árvore. Espero que eles tenham recebido tudo o que queiram", disse um.



"Eles podem ficar com as compras? Eu queria ter dinheiro para mandar para você só para que eles possam ficar com os presentes", brincou outra. "Isso é tão a cara do meu filho. Precisarei esconder todos os meus cartões", escreveu uma terceira. Alguns estranharam o fato da mãe não ter notado a compra: "Como você não percebeu uma compra de 700 dólares na sua fatura?".