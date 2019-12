Neta posta foto do avô com gato e conquista internautas

Quando soube da existência do grupo "This Cat Is Chonky" (esse gato é gordinho, em tradução livre para o português), o avô de Alicea Rice fez questão que ela postasse uma foto fofa dele e de seu gato. A repercussão foi tão grande que ela precisou fazer outra postagem com mais fotos do idoso com o pet.

O avô de Alicea não acreditou nos números de comentários e curtidas em sua foto, que somam mais de mil e 37 mil, respectivamente. “Deixe-me escrever isso”, pediu o senhor, anotando todos os números em um papel. Ele pediu que a neta lesse o que os internautas escreveram, mas antes fez uma pausa para o café. “Preciso me preparar”, disse, segundo Alicea. O pet e o avô dela são melhores amigos e não se desgrudam um segundo.

Depois de ler algumas das mensagens fofas deixadas na foto, a norte-americana conta o que o avô fez. “Ele mostrou para o gato a foto dos dois e pediu que eu postasse mais algumas”, finalizou na publicação. "Estou feliz que fiz algumas pessoas felizes”, disse o idoso, que até imprimiu a foto que fez sucesso no grupo.