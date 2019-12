EUA - O advogado do presidente norte-americano Donald Trump, Rudolph Giuliani , participou de uma negociação em segredo para tentar colocar fim ao governo de Nicolás Maduro na Venezuela, de acordo com o jornal The Washington Post.

Giuliani telefonou para Maduro em setembro de 2018 e tentou negociar sua saída do poder. Também participou da ligação o deputado republicano Pete Sessions, que já havia visitado o presidente venezuelano em Caracas na primavera, de acordo com o porta-voz do parlamentar.



Segundo fontes da Casa Branca, o advogado também se reuniu com o assessor de segurança nacional, John Bolton, para discutir o plano de facilitar a saída de Maduro do cargo, mas ele não concordou.



Giuliani estava envolvido ainda em um caso similar na Ucrânia, em que pressionou autoridades locais para investigar Joe Biden, ex-vice presidente e adversário de Trump nas eleições de 2020. A polêmica acabou levando ao processo de impeachment do presidente nos Estados Unidos.