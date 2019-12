Cientista chinês que criou bebês geneticamente modificados é preso

Cientista criou bebês resistentes ao HIV Reprodução/MIT

O cientista chinês He Jiankui, responsável por trazer ao mundo os primeiros bebês geneticamente modificados no ano passado, foi condenado a três anos de prisão nesta segunda-feira, de acordo com a agência de notícias oficial do governo da China.

O tribunal de Shenzhen, cidade onde fica o laboratório do pesquisador, o condenou por prática ilegal da medicina. Além da prisão, He Jiankui terá que pagar uma multa de 3 milhões de yuanes, o equivalente a R$1,7 milhão. Além dele, outros dois cientistas envolvidos no caso foram condenados com multas e sentenças menores. Zhang Renli ficará preso por dois anos, enquanto Qin Jinzhou ficará 18 meses.

Bebês geneticamente modificados

Em novembro de 2018, He Jiankui anunciou o nascimento de dois bebês geneticamente modificados. As gêmeas tiveram seus DNAs alterados pelo cientista para que fossem resistentes ao HIV, vírus que levou o pai dela à morte por Aids.

Na ocasião, a comunidade científica mundial entrou em discussão a respeito da ética na manipulação de genes. Depois das polêmicas, o governo chinês, acusado de falta de fiscalização, ordenou a suspensão dos experimentos e iniciou a investigação contra He Jiankui. A China também está revendo sua legislação a respeito de experimentos em humanos.

Em janeiro deste ano, as autoridades chinesas ainda confirmaram que outra mulher estava grávida de um bebê geneticamente modificado pelo pesquisador, o que resultaria em três crianças envolvidas no caso. O nascimento do terceiro bebê, porém, não foi confirmado.

Condenação

Além de prática ilegal da medicina, os três pesquisadores forem condenados por violarem os regulamentos chineses sobre pesquisas científicas e usarem disto para obter fama e lucro. Além da acusação principal, eles ainda são acusados de forjarem documentos éticos.