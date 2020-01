Papa leva puxão de peregrina em encontro com fiéis no Vaticano

O papa Francisco se irritou com uma peregrina que o puxou durante encontro com fiéis que se reuniam na Praça São Pedro, no Vaticano, na noite desta terça-feira (31). Nesta quarta-feira, ele pediu desculpas pelo ocorrido.

No dia, Francisco chegou a reclamar da abordagem e saiu visivelmente irritado. Deixando a peregrina sem reação.



"Muitas vezes perdemos a paciência, inclusive eu, e peço desculpas pelo mau exemplo de ontem", disse o Papa no Angelus desta quarta. A mensagem foi dedicada à reconciliação e à paz e pediu para os fiéis "descerem do pedestal do orgulho".