'O papa está nervoso?': internautas comentam reação de Francisco

Vaticano - A reação que o papa Francisco teve na noite desta terça-feira, 31, ao repreender com tapas na mão uma mulher que o puxou pelo braço virou um dos assuntos mais comentados no Twitter nesta quarta-feira, 1º. Nos trending topics, o termo 'papa' chegou a ficar em segundo lugar nesta tarde.



Na rede social, as pessoas comentaram a atitude do pontífice, que se desculpou por ter perdido a paciência com a devota.



"Muitas vezes perdemos a paciência. Isso acontece comigo também. Peço desculpas pelo mau exemplo dado ontem", disse o chefe da Igreja Católica, nesta quarta-feira, falando da janela do Palácio Apostólico na Praça de São Pedro.



Sobre a reação do pontífice, houve quem o criticou negativamente e quem o defendeu. Memes também foram criados e até o jornalista Marcio Gomes, da Globo, fez graça com a situação. "Se até o papa perde a paciência... segura 2020! Feliz Ano Novo!", comentou ele no Twitter.



Algumas pessoas consideraram a atitude do papa exagerada.