Garçonete recebe 2 mil dólares de gorjeta nos Estados Unidos

EUA - Uma garçonete da cidade norte-americana de Alena, no estado de Michigan, recebeu uma gorjeta de U$2.020 após ter atendido um casal que havia gastado U$23 no restaurante em que ela trabalha, em um dos últimos dias do ano. A informação é do Alpena Times.

A ação do casal, faz parte de um desafio que viralizou na internet. O objetivo é dar uma gorjeta referente ao ano que inicia, dessa forma em 2020 a gorjeta é de 2.020 dólares. Em 2018, um desafio semelhante ganhou repercussão na internet, em que os consumidores deveriam dar 100% de gorjeta.



A garçonete, Danielle Franzoni, contou que já chegou a deixar U$20,20 em um restaurante com o mesmo propósito. Ela afirmou que os participantes do desafio não precisam exagerar, mas ficou muito feliz com o ato.



"Coisas assim não acontecem com pessoas como eu", disse Franzoni. A garçonete havia tido um 2019 muito difícil já que é uma viciada em recuperação e havia mudado para a cidade para recomeçar a vida, mas estava vivendo em um abrigo para sem-tetos.



Com um dinheiro, ela alugou uma casa para morar. Danielle explica que a ação a ajudará a construir seu futuro. "Meus filhos têm um futuro e eu tenho uma casa. Isso é realmente algo grandioso", contou à WXYZ.