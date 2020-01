Rainha Elizabeth reúne 3 gerações em foto para 'marcar início de nova década'

Londres - Por conta da entrada na década de 2020, a rainha Elizabeth II divulgou uma foto ao lado de outros membros da família real na tarde desta sexta-feira, 3.



Junto à rainha, aparecem o príncipe Charles, primeiro na linha de sucessão ao trono, o príncipe William, segundo, e o príncipe George, terceiro. A fotografia foi tirada na sala do trono no Palácio de Buckingham, em Londres.



"Para marcar o início de uma nova década, um retrato de sua majestade, a rainha, e suas altezas reais, o príncipe de Gales, o duque de Cambridge e o príncipe George foi divulgado". A foto foi originalmente tirada em 18 de dezembro de 2019.

