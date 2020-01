Vídeo! Carro 'voa' de precipício e desaparece no mar nos EUA

Estados Unidos - Imagens feitas por um motorista que trafegava em uma rodovia no Condado de San Mateo, na Califórnia (EUA), gravaram o exato momento em que um carro, aparentemente fora de controle, atravessa a pista contrária, vai em direção a um precipício e desaparece no mar.

Segundo informações da rede de TV CBS, o acidente aconteceu no início da semana, logo após a virada de ano. Nas imagens, é possível ver que o carro não diminui a velocidade antes de 'voar' do precipício.

De acordo com as autoridades da região, marcas de pneus foram encontradas no local, o que mostra a tentativa do motorista de parar antes da queda. "Como o vídeo não mostra o início da ação, apenas o carro indo em direção ao precipício, não conseguimos maiores informações sobre o caso", afirmou Bert Diaz, agente da Delegacia de Polícia do Condado de San Mateo.

Logo após a queda, equipes de resgate começaram a vasculhar a região em busca do carro e de possíveis sobreviventes. Entretanto, por se tratar de um local com águas profundas e forte correnteza, nada foi encontrado até o momento.