Dois foguetes caem na Zona Verde de Bagdá, diz fonte de segurança

Iraque - Dois foguetes caíram nesta quarta-feira (8) à noite na Zona Verde de Bagdá, onde fica a embaixada americana no Iraque, informou à AFP um alto funcionário dos serviços de segurança. Jornalistas da AFP ouviram explosões no centro da capital iraniana e em seguida sirenes foram ativadas.

O ataque ocorre 24 horas depois do disparo de 22 mísseis iranianos contra bases que abrigam militares americanos e da coalizão internacional em Bagdá, sem deixar vítimas.

Trata-se da terceira investida contra a Zona Verde desde que um ataque dos Estados Unidos utilizando um drone assassinou o general iraniano Qassem Soleimani e o homem do Irã no Iraque, Abu Mahdi al Muhandis, há cinco dias, na capital iraquiana.

Muhandis era o número dois do grupo Hashed al Shaabi, uma rede de milícias armadas incorporadas às forças de segurança iraquianas com vínculos estreitos com Teerã.

Os Estados Unidos acusaram os grupos Hashed de estar por trás dos ataques com foguetes à embaixada americana em Bagdá e às bases que abrigam tropas americanas no país. Nesta quarta-feira, as facções mais radicais do Hashed anunciaram que vingariam os ataques americanos.

O chefe paramilitar Qais al Jazali - considerado "terrorista" pelos Estados Unidos - disse que a resposta do Iraque aos Estados Unidos "não será menor que a resposta iraniana".

Harakat al Nujaba, uma facção de linha-dura do Hashed, anunciou que vingaria a morte de Muhandis. "Soldados americanos, não fechem os olhos. A vingança pela morte do mártir Muhandis está vindo pelas mãos dos iraquianos até que seu último soldado tenha ido embora", disse.